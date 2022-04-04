في بادرة طيبة.. جمهور الوداد يوزع قفف رمضان على المحتاجين

2022-04-04 / 3:42 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

كرة القدم ليس مجرد لعبة، و عشق ناد معين ليس مجرد إحساس عادي، و الإلترات ليست مجرد تنظيمات تتهم بالشغب، هذا ما يمكن استنتاجه من جماهير عدد من الفرق بالبطولة الوطنية و منها جماهير الوداد الرياضي.

مناسبة هذا الكلام ما قام به فصيل “الوينرز” المساند للأمة الودادية و الذي أظهر معدنه الأصيل بمبادرة تضامنية تستحق التنويه و الإشادة و هي مبادرة توزيع قفف رمضان و ذلك على غرار عدد من المبادرات السابقة.

و نشرت الصفحة الرسمية لفصيل “الوينرز” تدوينة جاء فيها: “بمناسبة شهر رمضان المبارك وفي إطار الأنشطة الاجتماعية والتضامنية للمجموعة، ومصداقا لقوله تعالى “وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ” – صدق الله العظيم، و سيرا على عادتنا قمنا -نحن، وينرز 2005- بتوزيع قفة رمضان في نسختها السابعة على بعض الأسر التي تعاني في صمت”.

و أضاف بلاغ المجموعة:”نسأل الله تعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال، كما نستغل الفرصة لدعوة كل من بإمكانه مساعدة الغير على ألا يتردد في القيام بذلك فالله لا يضيع أجر المحسنين، أبناء الوطن لبعضنا”.

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