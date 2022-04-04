طقس الجمعة.. زخات رعدية وتساقطات ثلجية مرتقبة
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نشرة إنذارية: تساقطات مطرية وثلجية ورياح قوية بهذه المناطق

2022-04-04 / 3:36 مساءً
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هبة بريس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن أمطارا قوية أحيانا رعدية، وتساقطات ثلجية، وهبات رياح قوية، ستهم عددا من عمالات وأقاليم المملكة ابتداء من اليوم الاثنين وإلى غاية يوم غد الثلاثاء.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة أحمر، أن أمطارا قوية أحيانا رعدية (من 70 إلى 110 ملم) ستهم، اليوم الاثنين، ابتداء من الساعة الواحدة زوالا وإلى غاية الساعة الثالثة من بعد زوال يوم غد الثلاثاء، عمالات وأقاليم شفشاون، والفحص-أنجرة، وتطوان، والمضيق-الفنيدق، والدريوش، والناظور.

وأشارت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، إلى أن أمطارا قوية أحيانا رعدية (من 30 إلى 60 ملم) ستهم اليوم الاثنين من الساعة الواحدة زوالا إلى الساعة الثالثة من بعد زوال يوم غد الثلاثاء عمالات وأقاليم الحسيمة وبركان وكرسيف، مضيفة أن أمطارا قوية أحيانا رعدية (20 إلى 40 ملم) ستهم أيضا عمالات وأقاليم تاونات وميدلت وأزيلال وبني ملال وتارودانت والحوز من اليوم الاثنين ابتداء من الساعة الواحدة زوالا إلى الساعة الحادية عشرة ليلا.

وستهم تساقطات ثلجية (من 15 إلى 30 سم) على ارتفاع يفوق 1600 م، اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء، أقاليم أزيلال، والحوز، وشيشاوة، وميدلت، وورزازات وتارودانت.

كما ستهب رياح قوية (من 75 إلى 90 كلم/س)، اليوم الاثنين ابتداء من منتصف النهار إلى غاية يوم غد الثلاثاء على الساعة السادسة صباحا، أقاليم الفحص أنجرة، وطنجة أصيلة، وتطوان، والمضيف الفنيدق، والناظور، والحسيمة، وفكيك، وورزازات، وتنغير، والرشيدية، وزاكورة.

وستشمل هذه الرياح القوية أيضا، ابتداء من يوم غد الثلاثاء من الساعة التاسعة صباحا إلى الحادية عشرة ليلا، أقاليم سيدي بنور، وبن سليمان، وسطات، والجديدة، وبرشيد، والنواصر، والدار البيضاء، ومديونة، والمحمدية، وآسفي، وتمارة الصخيرات، وسلا، والرباط، والقنيطرة، وورزازات.

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