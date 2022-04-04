أمن البيضاء يعتقل 6 أشخاص تورطوا في أحداث الشغب الرياضي

2022-04-04 / 3:29 مساءً
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هبة بريس - البيضاء

أسفرت العمليات الأمنية التي باشرتها عناصر الشرطة بمدينة الدار البيضاء، في الساعات الأولى من فجر اليوم الاثنين، عن إيقاف ستة أشخاص، من بينهم أربعة قاصرين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و17 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالرشق بالحجارة والعنف المرتبط بالشغب الرياضي.

وجرى إيقاف المشتبه فيهم على مستوى حي “سيدي عثمان”، بعدما أقدموا على رشق مشجعي أحد أندية كرة القدم المحلية بالحجارة أثناء عودتهم من مباراة تم إجراؤها بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وأسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزتهم على مجموعة من الأدوات الراضة والقطع الحديدية.

وقد تم إيداع المشتبه فيهما الراشدين تحت تدبير الحراسة النظرية فيما تم الاحتفاظ بالموقوفين القاصرين تحت تدبير المراقبة رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا توقيف باقي المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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