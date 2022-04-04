اليوم العالمي للتوحد.. معاناة المرضى مستمرة وتكاليف العلاج تصل 10 الف درهم شهريا

ع اللطيف بركة - هبة بريس

يحتفي العالم كل ثاني أبريل باليوم العالمي لمرضى التوحد، الذي أقرته الأمم المتحدة في دجنبر 2007 ، كيوم عالمي للتوعية بهذا المرض نظرا لتداعياته السلبية على الفرد والمجتمع، حيث يعتبر أسرع أمراض الإعاقة انتشارا في العالم ويصاب به واحد على الأقل من كل 150 طفلا من الجنسين.

– المرض يتنامى بالمغرب وعدد المصابين غير دقيق

بات المغرب كغيره من دول العالم الثالث، يخطو نحو معرفة ” مرض التوحد” بعد إرتفاع الحالات به وسط أفراد المجتمع، والاستفادة من تجارب دول متقدمة في هذا المجال.

ويتوقع مختصون في هذا المرض ان يكون عدد المصابين به في المغرب، قد تجاوز 500 ألف حالة ، وهو رقم كبير مقارنة مع الامكانيات الطبية أو الجمعوية للنهوض بأوضاع هذه الفئة من المرضى وعائلاتهم .

ولازالت العديد من الأسر المغربية، لا تعرف أن هناك مرض يسمى ” التوحد” بسبب غياب حملات للتوعية والتحسيس بهذا المرض ، كما أن هناك أسر أخرى تتستر عن مرض أبنائها.

وتشير بعض تجارب أسر مرضى التوحد، أن تكلفة برنامج المرافقة العلاجية لطفل مريض بالتوحد، قد تصل في الغالب إلى أزيد من 10 ألاف درهم، ويدخل فيها المراقبة النفسية ومتابعة السلوك، وهذا كله لا يدخل في التغطية الصحية، وبالتالي تضطر الأسر لتحمل كل هذه التكاليف.

ومن أبرز ما تعانيه أسر الأطفال مرضى التوحد، أيضا، هو عدم قبولهم في المدارس العمومية، وحتى الخاصة، إلا بشروط صعبة، منها، أن توفر لهم أسرهم مرافقة تربوية وهو ما سيكلفها 4000 درهم شهريا، كما أن قبول الطفل المريض بالتوحد من عدمه يبقى مقترنا بإرادة مدير المؤسسة والأستاذ هل سيتقبل وجود طفل مريض بالتوحد ومرافقته معا بالقسم؟.

هذا الوضع عاشته إحدى الاسر بمدينة أكادير، بعدما توجهت لمدرسة خاصة من أجل تسجيل إبنها، غير أن مدير المؤسسة وضعف أسلوبه، أجابها بهذه العبارة ” احنا مكنقبلوش هاد النوع” وهي العبارة التي دفعت والدة الطفل بتقديم شكاية الى المسؤولين التربويين بالمدينة، وهو سلوك يعكس نظرة المجتمع أو حتى التربويين منه، في كيفية التعامل والاعتناء بالاشخاص دوي الاحتياجات الخاصة.

كما أن وضعية المرضى الان بالمغرب، تستدعي من وزارتي الصحة والأسرة والتضامن والتعليم، التفكير في خلق خطة وطنية تعنى بأطفال التوحد.

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