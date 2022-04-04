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رئيس جماعة بجهة الدار البيضاء سطات يلجأ للقضاء بسبب التهديدات

2022-04-04 / 2:42 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

لا حديث بين صفوف ساكنة إقليم بنسليمان خلال الأيام الماضية سوى عن الخلافات القوية التي دارت بين الرئيس الحالي لإحدى الجماعات القروية التابعة للإقليم و بعض منافسيه في الانتخابات الماضية.

و وصلت حدة الخلافات لتبادل التهديدات و هو الأمر الذي دفع رئيس الجماعة القروية المنتمية لإقليم بنسليمان بجهة الدار البيضاء سطات للجوء للقضاء قصد تقديم شكاية بشأن التهديدات التي يتلقاها.

و بالرغم من كون موضوع الانتخابات قد مضى عليه قرابة نصف سنة، غير أن الخلافات ما تزال قائمة بين الرئيس الحالي للجماعة و بعض منافسيه في الانتخابات الفائتة و منهم الرئيس السابق للجماعة.

و قرر الرئيس الحالي للجماعة تقديم شكاية مباشرة للوكيل العام باستئنافية الدار البيضاء و ذلك بعد أن تفاقمت التهديدات في الأسابيع الأخيرة، ليقرر وقف حد لهذا الموضوع بتقديم شكاية بخصوصه مع تقديم دلائل للسلطات القضائية التي أمرت عناصر الدرك بالمنطقة لفتح تحقيق في الملف.

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