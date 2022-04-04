ضمنها المغرب.. روسيا ترفع قيود السفر الجوي مع 52 دولة

2022-04-04 / 2:10 مساءً
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هبة بريس

أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، خلال اجتماع اليوم الاثنين، مع ممثلين مع حزت “روسيا الموحدة”، عن رفع القيود المفروضة على الرحلات الجوية المدنية مع 52 دولة، من ضمنها دول عربية

وتم رفع قيود الطيران على الرحلات مع الدول العربية التالية: الجزائر والبحرين ومصر والعراق والكويت ولبنان والمغرب والأردن وسوريا وتونس والسعودية.

وقال رئيس الوزراء: “اعتبارا من 9 أبريل الجاري سيتم رفع القيود المفروضة لمكافحة انتشار جائحة كورونا والتي طبقت على رحلاتنا المنتظمة والمستأجرة بين روسيا وعدد من الدول الأخرى”.

وأشار إلى أنه تم التوقيع على الوثيقة بهذا الشأن اليوم الاثنين، ووفقا لميشوستين فإن حالات الإصابة بفيروس كورونا آخذة في الانخفاض لذا فقد حان الوقت لتوسيع الوجهات المتاحة لشركات الطيران الروسية الطيران إليها.

ووفقا لرئيس الوزراء الروسي فإن استئناف الرحلات الجوية سيتم مع 52 دولة، بما في ذلك الهند والأرجنتين وجنوب إفريقيا والصين، وأشار إلى أنه من قبل كان من الممكن السفر إلى 15 دولة دون قيود.

من جهتها أوضحت اللجنة الروسية لمكافحة انتشار فيروس كوورنا، أنه تم اتخاذ القرار بعد الأخذ في الاعتبار الوضع الوبائي في كل دولة على حدة لذلك تقرر إلغاء القيود بشكل كامل على رحلات الطيران العارض والمنتظم انطلاقا من 9 أبريل الجاري مع الدول التالية:

الأرجنتين والجزائر وأفغانستان والبوسنة والهرسك والبحرين وبوتسوانا والبرازيل وفيتنام وفنزويلا وهونغ كونغ ومصر وزيمبابوي والهند وإسرائيل وإندونيسيا والعراق والأردن وكينيا وكوريا الشمالية والصين وكوستاريكا والكويت وليسوتو ولبنان وموريشيوس وماليزيا ومدغشقر وجزر المالديف والمغرب ومولدوفا وموزمبيق وميانمار ومنغوليا وناميبيا وعمان وبيرو وباكستان والمملكة العربية السعودية وصربيا وسيشيل وسوريا وتنزانيا وتايلاند وتونس وتركيا وأوروغواي والفلبين وفيجي وسريلانكا وإثيوبيا وجنوب إفريقيا وجامايكا.

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