بعد عمله البطولي.. عمي علي الصحراوي في طريقه لأداء مناسك العمرة

2022-04-04 / 1:58 مساءً
0
هبة بريس - مكتب طنجة

بعد العمل البطولي الذي قام به عمي علي الصحراوي خلال عملية اخراج الطفل ريان الذي توفي إثر سقوطه في بئر ضواحي شفشاون ، سارعت عدد من الجهات الى القيام بمبادرات لمكافئته من بينها تحقيق امنيته بزيارة المقام الشريف بالديار السعودية .

عمي علي الصحراوي في طريقه الآن لأداء مناسك العمرة، على حساب مجموعة محسن سعودي لسعودية، والذي كان قد أعلن أنه سيتكفل بمصاريف عمرة هدية للشخص الملقب بعمي علي الصحراوي.

كما أهدى المحسن عمرة مجانية لوالدي ريان، الى حانب العم علي الجاجاوي الملقب بعمي علي الصحراوي ، الذي استعانت به السلطات المغربية خلال عملية انقاذ الطفل ريان .

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of نشرة إنذارية: تساقطات مطرية وثلجية ورياح قوية بهذه المناطق

نشرة إنذارية: تساقطات مطرية وثلجية ورياح قوية بهذه المناطق

2022-04-04 / 3:36 مساءً
Photo of أمن البيضاء يعتقل 6 أشخاص تورطوا في أحداث الشغب الرياضي

أمن البيضاء يعتقل 6 أشخاص تورطوا في أحداث الشغب…

2022-04-04 / 3:29 مساءً
Photo of اليوم العالمي للتوحد.. معاناة المرضى مستمرة وتكاليف العلاج تصل 10 الف درهم شهريا

اليوم العالمي للتوحد.. معاناة المرضى مستمرة وتكاليف العلاج تصل…

2022-04-04 / 3:10 مساءً
Photo of تزامنا مع رمضان.. مغاربة كندا و أمريكا يتوافدون بكثافة على مطار البيضاء

تزامنا مع رمضان.. مغاربة كندا و أمريكا يتوافدون بكثافة…

2022-04-04 / 3:04 مساءً
Photo of ب”الاتجار بالبشر” وتهم ثقيلة.. إيداع الدكتور التازي وآخرين سجن عكاشة

ب”الاتجار بالبشر” وتهم ثقيلة.. إيداع الدكتور التازي وآخرين سجن…

2022-04-04 / 3:01 مساءً
Photo of رئيس جماعة بجهة الدار البيضاء سطات يلجأ للقضاء بسبب التهديدات

رئيس جماعة بجهة الدار البيضاء سطات يلجأ للقضاء بسبب…

2022-04-04 / 2:42 مساءً
Photo of المخزون المائي بسدود جهة الشمال يتجاوز 884 مليون متر مكعب

المخزون المائي بسدود جهة الشمال يتجاوز 884 مليون متر…

2022-04-04 / 1:52 مساءً
Photo of من دبي.. مزور تبرز جاذبية المملكة من حيث البنية التحتية الرقمية

من دبي.. مزور تبرز جاذبية المملكة من حيث البنية…

2022-04-04 / 1:44 مساءً
Photo of خلافات مهنية تدفع أصحاب الطاكسيات بالبيضاء للتراجع عن رفع أسعار التنقل

خلافات مهنية تدفع أصحاب الطاكسيات بالبيضاء للتراجع عن رفع…

2022-04-04 / 1:37 مساءً
Photo of أكادير: الأمطار والسيول تغرق حي أنزا

أكادير: الأمطار والسيول تغرق حي أنزا

2022-04-04 / 1:25 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق