بعد عمله البطولي.. عمي علي الصحراوي في طريقه لأداء مناسك العمرة

هبة بريس - مكتب طنجة

بعد العمل البطولي الذي قام به عمي علي الصحراوي خلال عملية اخراج الطفل ريان الذي توفي إثر سقوطه في بئر ضواحي شفشاون ، سارعت عدد من الجهات الى القيام بمبادرات لمكافئته من بينها تحقيق امنيته بزيارة المقام الشريف بالديار السعودية .

عمي علي الصحراوي في طريقه الآن لأداء مناسك العمرة، على حساب مجموعة محسن سعودي لسعودية، والذي كان قد أعلن أنه سيتكفل بمصاريف عمرة هدية للشخص الملقب بعمي علي الصحراوي.

كما أهدى المحسن عمرة مجانية لوالدي ريان، الى حانب العم علي الجاجاوي الملقب بعمي علي الصحراوي ، الذي استعانت به السلطات المغربية خلال عملية انقاذ الطفل ريان .

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