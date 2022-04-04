المخزون المائي بسدود جهة الشمال يتجاوز 884 مليون متر مكعب
يفوق المخزون المائي بالسدود الكبرى على مستوى جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، اليوم الاثنين، 884 مليون متر مكعب.
وأفاد تقرير للمديرية العامة للمياه، التابعة لوزارة التجهيز والماء، بأن مخزون المياه بسدود جهة طنجة-تطوان-الحسيمة يصل إلى 884.94 مليون متر مكعب، أي ما يعادل 51.36 في المائة من مجموع حقينات سدود الجهة التي تفوق مليار و 721 مليون متر مكعب.
ومقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، كان يصل حجم المخزون المائي لسدود الجهة بتاريخ 4 أبريل 2021 إلى 1217.6 مليون متر مكعب.
ويبلغ المخزون المائي لسد وادي المخازن بالعرائش، أكبر سدود الجهة، إلى 449.4 مليون متر مكعب، بمعدل ملء يناهز 66.8 في المائة، مقابل 632.2 مليون متر مكعب السنة الماضية (94 في المائة)، يليه سد دار خروفة ب 179.6 مليون متر مكعب (37.4 في المائة).
أما على مستوى السدود الواقعة بتراب عمالة طنجة-أصيلة، فقد سجل سد 9 أبريل 1947 مخزونا يصل إلى 49.5 مليون متر مكعب (16.5 في المائة)، بينما يتوفر سد ابن بطوطة على مخزون يناهز 8.7 مليون متر مكعب (29.8 في المائة).
و على مستوى السدود الواقعة بتراب إقليم تطوان، فيبلغ المخزون المائي لسد الشريف الإدريسي 100.63 مليون متر مكعب (82.7 في المائة)، وسد النخلة 4.21 مليون متر مكعب (100 في المائة)، فيما يسجل سد سمير بعمالة المضيق-الفنيدق مخزونا يصل إلى 37.7 مليون متر مكعب (96.9 في المائة).
وبإقليم الفحص أنجرة، يبلغ مخزون سد مولاي الحسن بن المهدي إلى 16.8 مليون متر مكعب (71.6في المائة)، ومخزون سد طنجة المتوسط إلى 19.9 مليون متر مكعب (90.6 في المائة).
وبشفشاون، ناهز المخزون المائي لسد شفشاون 11 مليون متر مكعب (89.7 في المائة)، و بإقليم الحسيمة يصل مخزون سد عبد الكريم الخطابي إلى 6.8 مليون متر مكعب (58.1 في المائة)، و مخزون سد جمعة إلى 0.7 مليون متر مكعب (14.5 في المائة).
18 تعليقات
نشكر الله عز و جل على نعمته اللهم احفظ البلاد والعباد و أبعد عنا الأشرار..
اللهم اجعلها أمطار خير انشاء الله اللهم أرسل السماء علينا مدرارا إنك كنت بنا غفارا برحمتك وجودك يآ ارحم الراحمين ..
في العام الماضي تساقط الأمطار بدأ في شهر يناير ومعها تساقط الثلوج التغير المناخي غير تاريخ الفصول وبرامج ومواعيد الزراعة والفلاحة..
الحمد الله والشكر الله كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك امطار الخير جاءت في اللحظات الأخيرة ..
«وَهُوَ ٱلَّذِى يُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ مِنۢ بَعْدِ مَا قَنَطُواْ وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُۥ ۚ وَهُوَ ٱلْوَلِىُّ ٱلْحَمِيدُ».
صدق الله العظيم.
استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا صدق الله العظيم اللهم احفظنا وانصر الدين الاسلامي ..
احمدوا الله وغيروا من انفسكم واستغفروا ربكم واصلحوا ذات بينكم ان الله غفور رحيم . اللهم ادم علينا نعمة الماء والأمن الغذائي ..
امطار الخير رغم انها جاءت متأخرة الا أنها كان لها تاثير ايجابي على المحصول الزراعي وحقينة السدود. وتوفير الاكل الكافي للبهائم..
اللهم اديمها نعمة يارب واحفطها من الزوال واسقي اروحنا ..
الفقر في المغرب يحطم الارقام القياسيه في 2022 لك الله ايها الشعب الفقير . محمد الله على هذه التساقطات التي انعشت الفرشة المائية..
الحمد الله والشكر لله اللهم زذنا في آنخفاض أثمنة السلع والحبوب والخضر واللحوم ..
الحمد الله على هذه التساقطات المطرية التي خلفت ارتياحا كبيرا لدى الجميع وخصوصا الفلاحين..
الحمدلله اللهم ادمها نعمة واحفظها من الزوال. تساقطات مهمة محمد الله عليها نتمنى ان تكون لها اثر إيجابي على المحصول الزراعي..
اللهم يسر يا رب العالمين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين ..
اتمنى ان تستفيد الدولة والمواطن من هذا الدرس وان تتخد كل عام التدابير اللازمة لتجواز الأزمات الفلاحية. وعدم التركيز على المحاصيل التي تحتاج كمية كبيرة من المياه كالأفوكادو والدلاح….
اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد على الرضى كل شيئ بيديك وانت على كل شيئ قدير..
الحمد الله على امطار الخير..
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .وهذه التساقطات التي ملئت السدود ..