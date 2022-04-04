سدود المغرب
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المخزون المائي بسدود جهة الشمال يتجاوز 884 مليون متر مكعب

2022-04-04 / 1:52 مساءً
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هبة بريس

يفوق المخزون المائي بالسدود الكبرى على مستوى جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، اليوم الاثنين، 884 مليون متر مكعب.

وأفاد تقرير للمديرية العامة للمياه، التابعة لوزارة التجهيز والماء، بأن مخزون المياه بسدود جهة طنجة-تطوان-الحسيمة يصل إلى 884.94 مليون متر مكعب، أي ما يعادل 51.36 في المائة من مجموع حقينات سدود الجهة التي تفوق مليار و 721 مليون متر مكعب.

ومقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، كان يصل حجم المخزون المائي لسدود الجهة بتاريخ 4 أبريل 2021 إلى 1217.6 مليون متر مكعب.

ويبلغ المخزون المائي لسد وادي المخازن بالعرائش، أكبر سدود الجهة، إلى 449.4 مليون متر مكعب، بمعدل ملء يناهز 66.8 في المائة، مقابل 632.2 مليون متر مكعب السنة الماضية (94 في المائة)، يليه سد دار خروفة ب 179.6 مليون متر مكعب (37.4 في المائة).

أما على مستوى السدود الواقعة بتراب عمالة طنجة-أصيلة، فقد سجل سد 9 أبريل 1947 مخزونا يصل إلى 49.5 مليون متر مكعب (16.5 في المائة)، بينما يتوفر سد ابن بطوطة على مخزون يناهز 8.7 مليون متر مكعب (29.8 في المائة).

و على مستوى السدود الواقعة بتراب إقليم تطوان، فيبلغ المخزون المائي لسد الشريف الإدريسي 100.63 مليون متر مكعب (82.7 في المائة)، وسد النخلة 4.21 مليون متر مكعب (100 في المائة)، فيما يسجل سد سمير بعمالة المضيق-الفنيدق مخزونا يصل إلى 37.7 مليون متر مكعب (96.9 في المائة).

وبإقليم الفحص أنجرة، يبلغ مخزون سد مولاي الحسن بن المهدي إلى 16.8 مليون متر مكعب (71.6في المائة)، ومخزون سد طنجة المتوسط إلى 19.9 مليون متر مكعب (90.6 في المائة).

وبشفشاون، ناهز المخزون المائي لسد شفشاون 11 مليون متر مكعب (89.7 في المائة)، و بإقليم الحسيمة يصل مخزون سد عبد الكريم الخطابي إلى 6.8 مليون متر مكعب (58.1 في المائة)، و مخزون سد جمعة إلى 0.7 مليون متر مكعب (14.5 في المائة).

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‫18 تعليقات

  2. اللهم اجعلها أمطار خير انشاء الله اللهم أرسل السماء علينا مدرارا إنك كنت بنا غفارا برحمتك وجودك يآ ارحم الراحمين ..

  3. في العام الماضي تساقط الأمطار بدأ في شهر يناير ومعها تساقط الثلوج التغير المناخي غير تاريخ الفصول وبرامج ومواعيد الزراعة والفلاحة..

  5. «وَهُوَ ٱلَّذِى يُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ مِنۢ بَعْدِ مَا قَنَطُواْ وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُۥ ۚ وَهُوَ ٱلْوَلِىُّ ٱلْحَمِيدُ».
    صدق الله العظيم.

  7. احمدوا الله وغيروا من انفسكم واستغفروا ربكم واصلحوا ذات بينكم ان الله غفور رحيم . اللهم ادم علينا نعمة الماء والأمن الغذائي ..

  8. امطار الخير رغم انها جاءت متأخرة الا أنها كان لها تاثير ايجابي على المحصول الزراعي وحقينة السدود. وتوفير الاكل الكافي للبهائم..

  10. الفقر في المغرب يحطم الارقام القياسيه في 2022 لك الله ايها الشعب الفقير . محمد الله على هذه التساقطات التي انعشت الفرشة المائية..

  13. الحمدلله اللهم ادمها نعمة واحفظها من الزوال. تساقطات مهمة محمد الله عليها نتمنى ان تكون لها اثر إيجابي على المحصول الزراعي..

  15. اتمنى ان تستفيد الدولة والمواطن من هذا الدرس وان تتخد كل عام التدابير اللازمة لتجواز الأزمات الفلاحية. وعدم التركيز على المحاصيل التي تحتاج كمية كبيرة من المياه كالأفوكادو والدلاح….

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