مغربي يفتح أبواب مطعمه في برلين مجانا خلال رمضان للطلبة الناجين من الحرب

هبة بريس من برلين

قالوا لنا إنهم أحسوا وكأنهم بين أحضان عائلاتهم داخل منزل من المنازل المغربية، فالمكان كأنه واحة من بين واحات الصحراء المغربية، التي تطفئ عطش الضمآن وتروي روحه بتمور رطبة بهية ومياه عذبة فرات، ترقرق شربهم بعد آذان المغرب، كأنها مياه أبي رقراق ببن عدوتي الرباط وسلا.

هكذا تحدث عدد من الطلبة المغاربة الناجين من الحرب الروسية على أوكرانيا، المتواجدين حاليا في برلين، عن مطعم “ميكو للطبخ المغربي”، الذي فتح صاحبه أبوابه على مصراعيها أمام الطلبة المغاربة للإفطار مجانا، مرحبا بهم طيلة شهر رمضان المبارك.

محمد الذي بلغ ثمانا وعشرين سنة، قضى منها ست سنوات لدراسة الطب في أوديسا الأوكرانية، بدا وكأنه لا يصدق الأمر” بعدما كنا تائهين نبحث عن دفئ الديار ونترجى زوال وحشة المسار، فإذا بصاحب مطعم ميكو للطبخ المغربي يمسك بأيادينا صوب أنس المكان وحفاوة الاستقبال مبديا سعادة الاحتضان، بعدما شاءت الأقدار أن جمعنا بتيسير للإفطار حول موائد شهر رمضان بكل إيثار، حقا إنه الكرم المغربي بل وتامغاربيت الأصيلة الضاربة جذورها على مر الحقب والأزمان”.

من جهته حسن الطالب الذي أنهى سنة الأولى التحضيرية في جامعة خاركوف للطب، الباغ من العمر عشرين ربيعا، تحدث بلسان يفوح بحرارة الشكر، قائلا”لم أكن أتوقع أن أعيش أجواء رمضان الحقيقية، كما أعيشها مع العائلة، لكن مطعم ميكو للطبخ المغربي، وصاحبه جعلاني أشعر بنسمات عطور البلاد، وتوابل الطاجين وشاي البراد، بمعية الطالبات والطلبة، يدا واحدة نلملم جراح الحرب، فالمجمع هنا ضمد لنا خدوش الفرار من قذائف الحرب ونيران صواريخها بعدما أنجانا الله منها بمشيئته وجعلنا نتواجد في برلين، نسعى للاستقرار هدفا وإتمام دراستنا رجاء”.

بدورها منى ذات الثالثة والعشرين ربيعا، التي أتمت سنتها الخامسة في جامعة زاباروجي للطب، ووصلت برلين الألمانية بعدما نجت من مدفعيات الروس، وسلكت أسبوعا كاملا بين كييف مرورا بلفيف ثم ميديكا الحدودية لتصل وارسو البولندية، قالت والبشاسة تعلو وجهها إنها تشكر كرم الضيافة، بين نغمات كناوة التي تتخلل وجبة الإفطار، وغالبتها نبرات الامتنان، لكنها في الوقت ذاته طالبت المغاربة المستقرين في ألمانيا مد يد المساعدة لهم معنويا لإرشادهم”.

رغم ذلك كله، طالب الطلبة المغاربة الذين استقبلهم مطعم ميكو للطبخ المغربي في برلين، وعددهم يتجاوز الثلاثين طالبة وطالبا، بعد تنويههم بحسن الضيافة، من منبر هبة بريس، مناشدين كل المغاربة ذوي الخبرة في مختلف ميادين تخصاصتهم في ألمانيا، بالتواصل معهم لإرشادهم وتوجيههم لكيفية إتمام وثائق وضعهم القانوني وتحقيق هدفهم بالإقامة وإتمام دراساتهم، من خلال مدهم بالمعلومات الكافية ونوعية الإدارات ومراحل تتبع ملفاتههم والطرق التي تكفل لهم مكوثهم بشكل قانوني.

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