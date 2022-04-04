كلميم تسجل أعلى مقاييس التساقطات المطرية خلال 24 ساعة

2022-04-04 / 11:00 صباحًا
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هبة بريس

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة من الساعة السادسة صباحا من يوم أمس الأحد إلى الساعة السادسة صباحا من اليوم الاثنين، حسب مديرية الأرصاد الجوية الوطنية:

– كلميم : 15 ملم – الصويرة-المطار : 10.4 ملم – تارودانت وتيزنيت والصويرة-الميناء: 10 ملمترات

– أكادير-المسيرة : 9 ملمترات – سيدي إفني : 8 ملم

– مراكش، أكادير-إنزكان، بنجرير : 5 ملم

– الرباط-سلا، طانطان، العيون: 3 ملم

– الناظور، الرباط-المدينة :2 ملم

– بن سليمان: 1.6 ملم

– تطوان، المحمدية، النواصر، آسفي :ملمتر واحد

– الحسيمة، القنيطرة، الدار البيضاء، الجديدة، تيط مليل:أقل من ملمتر

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