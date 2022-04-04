كلميم تسجل أعلى مقاييس التساقطات المطرية خلال 24 ساعة

هبة بريس

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة من الساعة السادسة صباحا من يوم أمس الأحد إلى الساعة السادسة صباحا من اليوم الاثنين، حسب مديرية الأرصاد الجوية الوطنية:

– كلميم : 15 ملم – الصويرة-المطار : 10.4 ملم – تارودانت وتيزنيت والصويرة-الميناء: 10 ملمترات

– أكادير-المسيرة : 9 ملمترات – سيدي إفني : 8 ملم

– مراكش، أكادير-إنزكان، بنجرير : 5 ملم

– الرباط-سلا، طانطان، العيون: 3 ملم

– الناظور، الرباط-المدينة :2 ملم

– بن سليمان: 1.6 ملم

– تطوان، المحمدية، النواصر، آسفي :ملمتر واحد

– الحسيمة، القنيطرة، الدار البيضاء، الجديدة، تيط مليل:أقل من ملمتر

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