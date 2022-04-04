مشاورات سياسية تجمع بين المغرب والسعودية

2022-04-04 / 10:28 صباحًا
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هبة بريس

تنطلق غدا الثلاثاء في الرياض، بالمملكة العربية السعودية، النسخة الأولى من المشاورات السياسية السعودية المغربية، والتي ستبحث، على مدى يومين، عددا من القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وحسب سفارة المغرب في الرياض، فإن هذه المشاورات السياسية، التي سيمثل المغرب في اجتماعاتها مدراء بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ستبحث أيضا التحضير للجنة المشتركة المغربية السعودية التي ستعقد في يونيو القادم في المغرب.

وأضاف المصدر ذاته أن المغرب والسعودية كانا قد اتفقا على تأسيس المشاورات السياسية بين البلدين في عام 2007، والتي ستعقد غدا أولى دوراتها.

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تعليق واحد

  1. يرجى عدم تجاهل موضوع ضحايا شركة سعودي أوجيه فرع المغرب التي كانت مكلفة بصيانة القصور السعودية بالمغرب، منذ أبريل 2017 و نحن ( 120 عامل اشتغلنا أزيد من ثلاثين عاما ) ننتظر صرف جميع حقوق و مستحقات مالية يضمنها قانون الشغل المغربي
    ملاحظة : العاملين بقصر المرحوم الأمير سلطان بن عبدالعزيز بأنفا و أكادير أخذوا حقوقهم، أما نحن بقصر المرحوم الملك فهد في فاس و طنجة لا زلنا ننتظر

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