مشاورات سياسية تجمع بين المغرب والسعودية

هبة بريس

تنطلق غدا الثلاثاء في الرياض، بالمملكة العربية السعودية، النسخة الأولى من المشاورات السياسية السعودية المغربية، والتي ستبحث، على مدى يومين، عددا من القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وحسب سفارة المغرب في الرياض، فإن هذه المشاورات السياسية، التي سيمثل المغرب في اجتماعاتها مدراء بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ستبحث أيضا التحضير للجنة المشتركة المغربية السعودية التي ستعقد في يونيو القادم في المغرب.

وأضاف المصدر ذاته أن المغرب والسعودية كانا قد اتفقا على تأسيس المشاورات السياسية بين البلدين في عام 2007، والتي ستعقد غدا أولى دوراتها.

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