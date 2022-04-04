مع دخول شهر رمضان.. أسعار الخضر ترتفع بشكل صاروخي

2022-04-04 / 9:39 صباحًا
21
هبة بريس - الرباط

تزامنا ودخول شهر رمضان الكريم، سجلت أسعار الخضر ارتفاعا صاروخيا بمعظم مدن المملكة.

وحسب جولة قامت بها هبة بريس، فعدد من أسواق المملكة، فقد عرفت أسعار الخضر الأساسية ارتفاعا ملحوظا خلال الساعات القليلى الماضية.

وفي هذا الصدد، فقد بلغ متوسط سعر الطماطم بين 8 و11 درهما، وبلغ متوسط سعر البصل بين 8 و 10 دراهم، وبلغ متوسط سعر البطاطس بين 4 و6 دراهم، فيما ارتفع سعر الفلفل ووصل الى 15 درهما في بعض المدن.

وعبر مواطنون عن سخطهم من هذه الارتفاعات التي تتزامن والشهر الكريم الذي يعرف إقبالا واسعا على اقتناء عدد من المنتجات الغذائية.

وطالب المواطنون الجهات المعنية بالتدخل وضبط الأسعار، لوضع حد للمضاربين وكذا لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
8

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of عيد الأضحى 2022.. “الأونسا” يطلق عملية ترقيم الأغنام والماعز

عيد الأضحى 2022.. “الأونسا” يطلق عملية ترقيم الأغنام والماعز

2022-04-04 / 4:53 مساءً
Photo of الفرقة الوطنية تدخل على خط “فضائح” شركة عقارية أجنبية بالبيضاء

الفرقة الوطنية تدخل على خط “فضائح” شركة عقارية أجنبية…

2022-04-04 / 4:45 مساءً
Photo of مركزا تحاقن الدم بتطوان وفاس يحصلان على “شهادة ISO9001”

مركزا تحاقن الدم بتطوان وفاس يحصلان على “شهادة ISO9001”

2022-04-04 / 4:35 مساءً
Photo of المغرب وإسرائيل والبحرين والإمارات يوقعون اتفاقية “الثقافة والرياضة من أجل السلام”

المغرب وإسرائيل والبحرين والإمارات يوقعون اتفاقية “الثقافة والرياضة من…

2022-04-04 / 4:18 مساءً
Photo of تسجيل 35 إصابة جديدة وصفر وفاة بكورونا

تسجيل 35 إصابة جديدة وصفر وفاة بكورونا

2022-04-04 / 4:02 مساءً
Photo of نشرة إنذارية: تساقطات مطرية وثلجية ورياح قوية بهذه المناطق

نشرة إنذارية: تساقطات مطرية وثلجية ورياح قوية بهذه المناطق

2022-04-04 / 3:36 مساءً
Photo of أمن البيضاء يعتقل 6 أشخاص تورطوا في أحداث الشغب الرياضي

أمن البيضاء يعتقل 6 أشخاص تورطوا في أحداث الشغب…

2022-04-04 / 3:29 مساءً
Photo of اليوم العالمي للتوحد.. معاناة المرضى مستمرة وتكاليف العلاج تصل 10 الف درهم شهريا

اليوم العالمي للتوحد.. معاناة المرضى مستمرة وتكاليف العلاج تصل…

2022-04-04 / 3:10 مساءً
Photo of تزامنا مع رمضان.. مغاربة كندا و أمريكا يتوافدون بكثافة على مطار البيضاء

تزامنا مع رمضان.. مغاربة كندا و أمريكا يتوافدون بكثافة…

2022-04-04 / 3:04 مساءً
Photo of ب”الاتجار بالبشر” وتهم ثقيلة.. إيداع الدكتور التازي وآخرين سجن عكاشة

ب”الاتجار بالبشر” وتهم ثقيلة.. إيداع الدكتور التازي وآخرين سجن…

2022-04-04 / 3:01 مساءً

‫21 تعليقات

  1. سبحان الله عندما يحل شهر رمضان المبارك تكثر الازيادات الاسعار ولحد الآن لم نعرف السبب على علم أنه شهر رمضان المبارك شهر التعاون ومساعدتنا في المحتاج ولكن العكس صحيح ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق