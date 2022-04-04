صورة تعبيرية

طقس الإثنين.. أجواء ممطرة بعموم مناطق المملكة

2022-04-04 / 9:33 صباحًا
0
هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بسماء أحيانا غائمة مع أمطار وزخات محليا رعدية بالواجهة المتوسطية، والريف، والسهول الشمالية والوسطى، ومرتفعات الأطلس وسوس.

وستلاحظ أمطار متفرقة بشمال الأقاليم الجنوبية، والجنوب الشرقي وشرق المملكة، وتساقطات ثلجية بمرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط وقمم الريف التي تفوق 1800م.

كما ستهب رياح قوية بالبوغاز، والواجهة المتوسطية والجنوب الشرقي، مع تناثر حبات رملية بالجنوب الشرقي.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ستتراوح ما بين 03 و06 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 06 و11 درجة بالمنطقة الشرقية، والواجهة المتوسطية وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 10 و16 درجة بكل من السهول الشمالية والوسطى والسفوح الشرقية لمرتفعات الأطلس، وستكون ما بين 15 و18 درجة بالجنوب والجنوب الشرقي للبلاد.

أما رجات الحرارة خلال النهار فستعرف بعض الانخفاض.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج ما بين أصيلا والدار البيضاء، وقوي الهيجان إلى جد قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، و هائج إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الصحة: الوضع الوبائي في المغرب لا يزال مستقرا ومتحكما فيه

الصحة: الوضع الوبائي في المغرب لا يزال مستقرا ومتحكما…

2022-04-04 / 11:19 صباحًا
Photo of كلميم تسجل أعلى مقاييس التساقطات المطرية خلال 24 ساعة

كلميم تسجل أعلى مقاييس التساقطات المطرية خلال 24 ساعة

2022-04-04 / 11:00 صباحًا
Photo of أمطار الخير تتهاطل على البيضاء بغزارة في ثاني أيام رمضان

أمطار الخير تتهاطل على البيضاء بغزارة في ثاني أيام…

2022-04-04 / 10:00 صباحًا
Photo of مع دخول شهر رمضان.. أسعار الخضر ترتفع بشكل صاروخي

مع دخول شهر رمضان.. أسعار الخضر ترتفع بشكل صاروخي

2022-04-04 / 9:39 صباحًا
Photo of إحباط محاولة للهجرة السرية وإيقاف 133 مهاجر بالداخلة

إحباط محاولة للهجرة السرية وإيقاف 133 مهاجر بالداخلة

2022-04-03 / 11:53 مساءً
Photo of بينهم مالك مصحة خاصة.. متابعة 8 أشخاص في قضية تزوير فواتير علاجات طبية بالبيضاء

بينهم مالك مصحة خاصة.. متابعة 8 أشخاص في قضية…

2022-04-03 / 8:37 مساءً
Photo of دعم تخفيف آثار الجفاف ..نقابات فلاحية تحذر من تحويل الاعتمادات الى صفقات

دعم تخفيف آثار الجفاف ..نقابات فلاحية تحذر من تحويل…

2022-04-03 / 8:25 مساءً
Photo of القصر الكبير..حجز مواد غذائية فاسدة كانت في طريقها لبطون المواطنين

القصر الكبير..حجز مواد غذائية فاسدة كانت في طريقها لبطون…

2022-04-03 / 6:10 مساءً
Photo of .المغرب لا يسجل وفيات بكورونا بآخر 24 ساعة

.المغرب لا يسجل وفيات بكورونا بآخر 24 ساعة

2022-04-03 / 4:41 مساءً
Photo of أكادير : ..إصدار 491 حكما قضائيا في يوم واحد لصالح ثري سوسي ضد عماله

أكادير : ..إصدار 491 حكما قضائيا في يوم واحد…

2022-04-03 / 3:33 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق