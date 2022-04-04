طقس الإثنين.. أجواء ممطرة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بسماء أحيانا غائمة مع أمطار وزخات محليا رعدية بالواجهة المتوسطية، والريف، والسهول الشمالية والوسطى، ومرتفعات الأطلس وسوس.

وستلاحظ أمطار متفرقة بشمال الأقاليم الجنوبية، والجنوب الشرقي وشرق المملكة، وتساقطات ثلجية بمرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط وقمم الريف التي تفوق 1800م.

كما ستهب رياح قوية بالبوغاز، والواجهة المتوسطية والجنوب الشرقي، مع تناثر حبات رملية بالجنوب الشرقي.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ستتراوح ما بين 03 و06 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 06 و11 درجة بالمنطقة الشرقية، والواجهة المتوسطية وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 10 و16 درجة بكل من السهول الشمالية والوسطى والسفوح الشرقية لمرتفعات الأطلس، وستكون ما بين 15 و18 درجة بالجنوب والجنوب الشرقي للبلاد.

أما رجات الحرارة خلال النهار فستعرف بعض الانخفاض.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج ما بين أصيلا والدار البيضاء، وقوي الهيجان إلى جد قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، و هائج إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.

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