إحباط محاولة للهجرة السرية وإيقاف 133 مهاجر بالداخلة

2022-04-03 / 11:53 مساءً
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هبة بريس-أشعبان لحبيب

علمت هبة بريس من مصادرها، أنه تم توقيف ما مجموعه 133 مرشحا للهجرة السرية، بينهم أربع نساء، ليلة الجمعة السبت، في المنطقة الساحلية لإمطلان التابعة لجهة وادي الذهب، حسب ما علم لدى مصدر أمني.

وأوضحت المصادر ذاتها، أنه تم توقيف مجموعتين من 68 و65 مهاجرا سريا شمال قرية الصيد إمطلان (140 كلم عن الداخلة) بنفوذ جماعة بئر انزاران.

وأوردت ذات المصادر، أنه تم توقيف هؤلاء الأشخاص، المنحدرين من عدة مدن شمال المملكة، بفضل تعزيز نظام المراقبة الساحلية وتدخل عناصر من الدرك الملكي، في إطار عمليات التمشيط التي تقوم بها لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وأشارت المصادر، إلى أنه تم فتح تحقيق من قبل السلطات المختصة، تحت إشراف النيابة العامة، للوقوف على ملابسات تنظيم هذه العمليات الخاصة بالهجرة السرية.

وكثفت المصالح الأمنية، خلال الأشهر الأخيرة، من عملياتها لمكافحة الهجرة السرية على مستوى جهة الداخلة – وادي الذهب، مما مكنها من إيقاف العديد من المرشحين وإنقاذ قوارب في عرض مياه البحر.

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