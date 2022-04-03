أبطال افريقيا ..الرجاء يتصدر المجموعة الثانية بانتصاره على وفاق سطيف الجزائري

2022-04-03 / 11:06 مساءً
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هبة بريس - الرياضة

حقق الرجاء الرياضي فوزا ثمينا أمام ضيفه وفاق سطيف الجزائري بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، لحساب الجولة الأخيرة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وانتظر الرجاء الرياضي حتى الدقيقة 74 لافتتاح التسجيل عبر مروان هدهودي من ضربة رأسية بعد تمريرة حاسمة من محمد الناهيري، علما أن حميد أحداد ضيع ضربة جزاء في الدقيقة 9.

وحسم الرجاء الرياضي بهذا الفوز صدارة المجموعة الثانية لصالحه برصيد 15 نقطة، بينما توقف رصيد شبيبة القبائل عند النقطة التاسعة في المركز الثاني.

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