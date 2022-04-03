زوج يذبح زوجته وصديقتها ويطعن ثالثة ويحاول الانتحار بمنتجع سيدي بوزيد

أحمد مصباح – الجديدة

مباشرة عقب الإفطار، بحوالي نصف ساعة من مساء اليوم الأحد، بعد أذان المغرب في أول يوم من شهر رمضان، أقدم زوج، في دور البحارة، اللصيق بمنتجع سيدي بوزيد، الكائن زهاء 3 كيلومترات جنوب عاصمة دكالة، على ارتكاب جريمة قتل مزدوجة، بذبح زوجته وصديقتها، بواسطة أداة حادة، يرجح أنها سكين من الحجم الكبير، وطعن امرأة ثالثة، هي من قريبات شريكة حياته؛ حيث رمى بنفسه، مباشرة جراء ارتكابه جريمته البشعة، من سطح منزله بالطابق الثاني، في محاولة لوضح حد لحياته، لكن محاولته باءت بالفشل.

هذا، واستنفرت هذه الجريمة النكراء، التي يصادف ارتكابها أول يوم من شهر رمضان، المصالح الدركية لدى سرية الدرك الملكي بالجديدة، التي هرعت إلى مسرح النازلة، إلى جانب السلطة المحلية، صاحبة الاختصاص الترابي، وعناصر الوقاية المدنية. حيث أجرت الضابطة القضائية المعاينات والأبحاث والتحريات الميدانية، وانتدبت سيارة إسعاف، نقلت تباعا الضحايا، المرأتين القتيلتين، والمرأة التي نجت من موت محقق، والزوج الذي حاول الانتحار، في حالة حرجة، إلى مستودع حفظ الأموات، وقسم الإنعاش بالمركز الاستشفائي الإقليمي بالجديدة. هذا، فيما تجري بحثا في النازلة، تحت إشراف الوكيل العام لدى استئنافية الجديدة.

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