الأمم المتحدة تعلق على “جثث بوتشا” الأوكرانية
هبة بريس - وكالات
قالت منظمة الأمم المتحدة، يوم الأحد، إن العثور على مقابر جماعية في مدينة بوتشا الأوكرانية بعد انسحاب القوات الروسية منها، يثير تساؤلات جدية بشأن “جرائم حرب محتملة”، مؤكدة أهمية الاحتفاظ بكل الأدلة.
وذكر مكتب حقوق الانسان في المنظمة الدولية “لسنا حتى الآن في وارد التعليق مباشرة على أسباب وظروف وفاة المدنيين في بوتشا، ولكن ما نعلمه حتى اليوم يثير بوضوح تساؤلات جدية ومقلقة عن جرائم حرب محتملة وانتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني”.
وذكر مسؤولون أوكرانيون، يوم السبت، أن حوالي 300 جثة دفنت في مقابر جماعية. ورأت وكالة فرانس برس 20 جثة على الأقل، كلها بملابس مدنية، في شارع واحد.
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اوكرانيا تبعت الغرب ولم ترغب في حيادها واتخاذها القرار فهذه هي النتيجة وقعت وسط صراع القوى العالمية..
فرق كبير بين روسيا واكرانيا واذا استمر الحرب لمدة ثلاثة أشهر لم يبقي من اكرانيا شيء على الإطلاق ..
الرئيس الاوكراني رجل متهور وقشمر وضحكو عليه الغرب وجروه للحرب لاستنزاف روسيا والتخلص منها المفروض يتجنب الحرب ويبتعد عنها لو كان يحب شعبه وبلاده ..
كل ما يحدث لأوكرانيا بسبب رئيسهم وطموحاته التي فاقت الواقع لو اتخذ موقف محايد من أميركا والغرب ما وصلت اوكرانيا لهذا الوضع..
ليس عاجزون اقتحام كيف لكن الإنسانية الروسية تحاول أن تصل بشكل بطئ حفاظا على الأرواح المدنية لأن الجيش الأوكراني لجأ الى حرب الشوارع والاحتماء بالمدنين ليس كامريكا في حروبها تقتل المدنين..
روسيا تحارب النيتو وامريكا على ارض اوكرانيا وتواجه احدث الاسلحة انها القوى العالمية …
لايمكن التنبؤ بما سيحدث قد تنقلب الموازين الكل متعنت واستسلام اوكرانيا مستحيل وكذا انسحاب روسيا غير ممكن بل مستحيل كذلك وقد تدخل عدة اطراف في هدا النزاع ومن يدري اللهم كفانا شر القتال..
التاريخ يخبرنا ان مثل هذه الحروب الجميع خاسر بها حتى من يدعي النصر وذلك لما تسببه من معاناة بشتى المجالات عند الحرب ومن بعدها بسنين طويلة ومعروف ان الشعوب هي من تدفع الثمن اما الحكام او الحكومات ففي معظم الأحيان لا تخسر الكثير بل ربما تستفيد وتستغل الوضع لصالحها..
الخاسر لا يهمنا ولكن الرابح هو من سترسم على يده خارطة الطريق في الشرق الاوسط و الصراع في اوكرانيا مصيري بالنسبة للروس فلا تتوقعوا الانسحاب بهذه السهولة وستستمر الحرب حتى تحقيق نتيجة لصالح روسيا..
بوتين لم يدخل الحرب الا وهو مستعد لكل الاحتمالات وهو قد أخبر الغرب جيدا عندما كان عضوا في الكي جي بي الروسي وهو يعلم جيدا ان الحرب ستكون مع الناتو من خلال أوكرانيا كما أنه يحارب دفاعا عن وجود روسيا وسينتصر بوتين في النهاية..
رئيس اوكرانيا المهرج يتوسل واستسلام وقبل بكل شروط روسيا ..
الغزو الروسي في اوكرانيا كلف روسيا الكثير وذلك لان بوتين لم يوحد القيادة بين الجنرالات فوقع الإختلاف بينهم..
انسحاب روسيا من أوكرانيا سيكون فى حالة واحدة فقط إذا تم إغتيال بوتين أو الانقلاب العسكري عليه اما غير ذالك فإن الحرب والضغوط الإقتصادية والإجتماعية ستزيد الخسائر بين البلدين اكثر..
يجب ان تنسحب روسيا من أوكرانيا والا ستخسر الحرب..
روسيا لن تنسحب وأوكرانيا لن تستسلم وستدوم الحرب لسنوات كحرب الفيتنام مع أمريكا، وحسب المعطيات فإن رقعة الحرب ستتسع وتشمل أوربا وأمريكا وإفريقيا والشرق الأوسط، قد تسلم استراليا فقط من هذه الحرب، وهذه الأمور أسدل عليها الستار، فبعد فشل فيروس كورونا في قتل الملايين فلابد من حرب طاحنة لأن النمو الديموغرافي يثقل كاهل الأرض وسيصبح الإنسان في خبر كان بسبب المجاعة ولذلك لابد من الحرب…
تستطيع روسيا أن تمسح كييف من الخريطه بيومين لكن بوتن لا يريد تأليب الغرب والرأي العام المعادي له بأنه دمر المدينة وقتل المدنيين..
روسيا قوة عسكرية كبيرة وخوفا من الابرياء فهو يستهدف القوات العسكرية ومازال لم تشد الحرب حتى الان خوفا من سفك دماء الابرياء…
روسيا انتصرت في الحرب الأوكرانية والايام ستوضح ذلك..
الحرب عندما تطول فهي لصالح روسيا ،ويبقى حلف الناتو وامريكا وأوربا لن يقدروا فعل اي شيء وتزداد مشاكلهم من ناحية اللاجئين الاوكرانيين.
عندما يكون رئيس يجيد التمثيل ولا يفقه في السياسة و يتبع الغرب فالسلام على بلده
المهرج الأوكراني أغبى من حكم أوكرانيا