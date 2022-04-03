الأمم المتحدة تعلق على “جثث بوتشا” الأوكرانية

هبة بريس - وكالات

قالت منظمة الأمم المتحدة، يوم الأحد، إن العثور على مقابر جماعية في مدينة بوتشا الأوكرانية بعد انسحاب القوات الروسية منها، يثير تساؤلات جدية بشأن “جرائم حرب محتملة”، مؤكدة أهمية الاحتفاظ بكل الأدلة.

وذكر مكتب حقوق الانسان في المنظمة الدولية “لسنا حتى الآن في وارد التعليق مباشرة على أسباب وظروف وفاة المدنيين في بوتشا، ولكن ما نعلمه حتى اليوم يثير بوضوح تساؤلات جدية ومقلقة عن جرائم حرب محتملة وانتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني”.

وذكر مسؤولون أوكرانيون، يوم السبت، أن حوالي 300 جثة دفنت في مقابر جماعية. ورأت وكالة فرانس برس 20 جثة على الأقل، كلها بملابس مدنية، في شارع واحد.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0