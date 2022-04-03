مواقف داعمة للمغرب ..ملف الصحراء على طاولة مجلس الأمن من جديد

هبة بريس - الرباط

يرتقب أن يناقش مجلس الأمن الدولي، خلال هذا الشهر ملف الصحراء المغربية ، في ظل مستجدات دولية داعمة للمقترح المغربي القاضي بمنح الاقاليم الجنوبية حكما ذاتيا لانهاء النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية .

وحدد الاجتماع المرتقب في ال20 من شهر أبريل الجاري حيث من المنتظر ان يضطلع أعضاء مجلس الأمن إحاطة من طرف رئيس بعثة المينورسو ألكسندر إيفانكو، والمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا الذي قاد جولة الى المنطقة في وقت سابق.

ويأتي طرح ملف الصحراء المغربية على طاولة محلس الامن الدولي من جديد ، في ظل مستجدات دولية تدعم النوقف المغربي آخرها الموقف الذي عبرت عنه اسبانيا بكون مقترح الحكم الذاتي يظل الحل الوحيد والواقعي للنزاع المفتعل .

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