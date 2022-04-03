إيطاليا : تصفية حسابات تنهي حياة مهاجر مغربي رميا بالرصاص

ع.اللطيف الباز - هبة بريس

لقي مهاجر مغربي في الثلاثينيات من العمر ، اليوم الأحد ، مصرعه بعدما تلقى طلقات نارية على مستوى الرأس من طرف عصابة للاتجار في المخدرات .

وأفادت مصادر مطلعة ، أن عناصر الأمن الإيطالي، فتحت تحقيقا في وفاة المهاجر الحامل للجنسية المغربية، بعد أن عثر عليه جثة هامدة ، بعد تعرضه لإطلاق النار في غابة ريسكالدينا بمنطقة “لينيانو” بشمال ميلانو.

وقد جرى نقل جثة الضحية إلى معهد الطب الشرعي المحلي ، قصد إخضاعها للتشريح الطبي، فيما تم فتح تحقيق لتحديد ظروف وملابسات إطلاق النار.

إلى ذلك، كشفت التحقيقات الأولية، أن الضحية يُرجح تصفيته رمياً بالرصاص بسبب تصفية حسابات بين عصابات الاتجار في المخدرات بذات المنطقة، التي تعرف تواجد عدد كبير من أباطرة وتجار المخدرات

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