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نهضة بركان يفوز على أسيك ميموزا ويتأهل إلى ربع نهائي كأس “كاف”

2022-04-03 / 9:13 مساءً
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هبة بريس - القسم الرياضي

تأهل نهضة بركان إلى ربع نهائي كأس “كاف” عقب فوزه على ضيفه أسيك ميموزا الإيفواري بهدف دون رد، مساء اليوم الأحد بالملعب البلدي لبركان، ضمن لقاءات الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات.

وسجل الكونغولي شادراك لوكومبي الهدف الأول لنهضة بركان في الدقيقة 28 من ضربة جزاء.

هذا الفوز وضع نهضة بركان في صدارة المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط، ليتأهل بذلك إلى دور الربع رفقة سيمبا التنزاني، بينما ودع أسيك ميموزا هذه المسابقة باحتلاله المركز الثالث.

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