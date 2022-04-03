لأول مرة بأمريكا..إقامة صلاة التراويح بميدان “تايمز سكوير” فى نيويورك

هبة بريس - وكالات

رصدت عدسات الكاميرات، إقامة أول صلاة تراويح، فى ميدان تايمز سكوير الشهير فى مدينة نيويورك الأمريكية، وظهر فى الصور المئات متجمعين فى الميدان الأشهر حول العالم وهم يؤدون صلاة التراويح.

وقال أحد منظمي التجمع الذي عرف نفسه بـ”SQ” لشبكة “CBS2”: “بالنسبة للمسلمين، لا يتعلق الأمر بالصوم فقط حتى نفهم كيف يشعر أولئك الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي. نحن في الواقع نفعل ذلك حتى نتمكن من الاقتراب أكثر من خالقنا.. ربنا ..الله”.

ووزع المسلمون 1500 وجبة إفطار في شارعي 24 ووبرودواي الشهير، السبت، أول أيام شهر رمضان.

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