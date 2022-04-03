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طالبان تمنع زراعة نبات “الخشخاش” الذي يصنع منه الهرويين

2022-04-03 / 8:02 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أصدرت حكومة طالبان المؤقتة في أفغانستان، اليوم ، قراراً بحظر زراعة نبات الخشخاش، وإنتاج واستهلاك كافة المواد المخدرة والمسكرة في البلاد.

وفق “عربي بوست” فإن قرار منع زراعة نبات الخشخاش الذي تستخرج منه مادة الأفيون المخدرة،سيسري في عموم البلاد.

وحذرت حكومة طالبان من أنه ستتم مقاضاة ومعاقبة كل من يخالف القرار.

وتحتل أفغانستان المرتبة الأولى عالميًا من حيث إنتاج الأفيون بنسبة تبلغ 85%.

وأفاد مزارعون وأعضاء من طالبان وكالة “رويترز” أن إنتاج أفغانستان من الأفيون زاد خلال الأشهر الماضية. وفي ذروة الإنتاج عام 2017، قدرت الأمم المتحدة قيمته بنحو 1.4 مليار دولار.

وقال مزارع في هلمند تحدث شريطة عدم نشر هويته: إن “أسعار الخشخاش ارتفعت بالفعل إلى أكثر من مثليها في الأسابيع القليلة الماضية بسبب شائعات عن أن طالبان ستحظر زراعته”. لكنه أضاف أنه بحاجة لزراعة الخشخاش لإعالة أسرته.

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