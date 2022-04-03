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الفنيدق ..انتحار شاب داخل منزل أسرته في ظروف غامضة

2022-04-03 / 7:32 مساءً
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هبة بريس - مكتب طنجة

وضع شاب في العشرينات من العمر حدا لحياته شنقا بمنزل أسرته، الكائن بحي سيدي بوغابة بمدينة الفنيدق، في ظروف وصفت بالغامضة.

الهالك يبلغ من العمر 20 سنة عثر عليه من طرف أحد افراد اسرته جثة معلقة بواسطة حبل بمنزل اسرته الواقع بالمنطقة المذكورة ، حيث تم اخطار السلطات المحلية ومعها عناصر الشرطة القضائية التي انجزت محضر معاينة في الواقعة.

وقد تم نقل جثة الهالك صوب مستودع الاموات فيما فتحت المصالح الامنية تحقيقا لتحديد ظروف وملابسات الواقعة .

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