في الصورة بكاري غاساما

شوبير : لاصحة على الاطلاق لخبر مقتل الحكم بكاري غاساما

2022-04-03 / 6:43 مساءً
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هبة بريس - الرياضة

بعد تردد أنباء في الساعات الماضية عن مقتل الحكم الجامبي بكاري جاساما في ضواحي العاصمة الفرنسية باريس، نفى الإعلامي المصري، أحمد شوبير، مايروج نقلا عن مصدر في الكاف .

وكتب شوبير عبر حسابه في موقع “تويتر”: “مصدر مسؤول بالاتحاد الإفريقي يؤكد أنه لا صحة على الإطلاق لمقتل بكاري غاساما، الحكم الغامبي، على يد مشجعين في باريس”.

وأكدت تقارير أخرى واردة من جامبيا أن الحكم يمارس حياته بشكل طبيعي، وأن كل ما يتردد بشأن تعرضه للقتل لا أساس له من الصحة.

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