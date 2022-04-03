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نقل 16 شخصا إلى المستشفى في أعقاب هجمات حشرات الدبابير في سريلانكا

2022-04-03 / 6:29 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أعلنت الشرطة المحلية أن 16 شخصا نقلوا إلى المستشفى اليوم الأحد 03 أبريل، عندما هاجمت حشرات الدبابير موكب جنازة في فافونيا في المقاطعة الشمالية بالبلاد.

وكان أصدقاء وأقارب شخص متوفى في فافونيا يؤدون طقوس جنازته الأخيرة عندما اجتاحتهم الدبابير.

وتعتبر هجمات الدبابير شائعة نسبيا في أجزاء مختلفة من سريلانكا، وتم، في منتصف شهر مارس الماضي، نقل 60 طالبا إلى المستشفى بعد تعرضهم لهجوم من قبل الدبابير في شرق البلاد.

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