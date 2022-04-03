سفير اسبانيا السابق بالمغرب : الحكم الذاتي يظل الحل الوحيد الواقعي لملف الصحراء
أكد خورخي دزكالار، سفير إسبانيا الأسبق لدى المغرب والمدير السابق لمركز الذكاء الوطني الإسباني، أن مخطط الحكم الذاتي، المقدم من طرف المغرب من أجل تسوية الخلاف حول الصحراء، يظل “الحل الوحيد الواقعي حقا”.
وأوضح السيد دزكلار، في حديث خص به اليومية الإسبانية “لابروفانسيا”، أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يعتبر “الحل الواقعي الوحيد الموجود” من أجل طي هذا الملف بشكل نهائي”، مستبعدا فكرة استفتاء لتقرير المصير.
وقال دزكلار الذي شغل، أيضا، منصب سفير لبلاده لدى الولايات المتحدة الأمريكية والفاتكان “لن يكون هناك أبدا أي استفتاء”.
وبالنسبة للدبلوماسي الإسباني السابق، فإن الوقت قد حان لتفكيك الوضع الراهن القائم منذ 47 عاما وتسوية هذا النزاع حول الصحراء المغربية.
ويأتي موقف هذا الدبلوماسي المحنك لينضاف إلى المواقف المعبر عنها من طرف ثلة من الخبراء، المراقبين والمسؤولين الإسبان، والداعمة لتفوق المبادرة المغربية للحكم الذاتي، ما يدعم الموقف الجديد لمدريد حول الصحراء المغربية.
وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أجرى، يوم الخميس الماضي، محادثات هاتفية مع رئيس الحكومة الإسبانية السيد بيدرو سانشيز.
وخلال هذه المحادثات، جدد جلالة الملك التعبير عن تقديره الكبير لمضمون الرسالة التي وجهها إليه، في 14 مارس، رئيس الحكومة الإسبانية.
وفي هذه الرسالة، أكد سانشيز أن “إسبانيا تعتبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي هي الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف” حول الصحراء المغربية.
19 تعليقات
إن دعم إسبانيا لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء تعتبر أنه الحل الأفضل لهذا النزاع المفتعل بالموقف الايجابي من موقف مدريد….
إن الموقف الإسباني باعترافه بالصحراء المغربية مغربية فهي خطوة إيجابية استراتيجية جديدة ورئية مستقبلية للمغرب وصحرائه…
إنه موقف تاريخي ومبادرة طيبة تجاه إسبانيا باعترافها بالصحراء مغربية؛ وهذا دليل كافي لاثبات صحرائنا….
إن الحكم الذاتي المقدم من طرف المغرب لحل الخلافات حول الصحراء المغربية يظل الحل المناسب للحد من هذه الانزاعات السياسية قائمة بين البلدين المغرب والجزائر…
استنتج من خلال رسالة رئيس الحكومة الإسبانية الموجه إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده دائما سباقا لحماية وطنه بكرامة وسيادة..بأن قضية الصحراء مهمةللمغرب؛ وأنه يعترف بأن الحكم الذاتي هو الحل الأفضل والاكثر مصداقية والاكثر جدية وواقعية…
إن الحكم الذاتي هو الحل المصداقي وفك الانزاع بين البلدين المغرب والجزائر حول القضية الصحراوية المغربية وستكون نقطة مهمة جدا للتحسيس من وضعيتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية….
إن هذا الموقف الإسباني سيكون له تأثيرات إيجابية استراتيجية تستهدف الاستقرار السياسي بالمغرب وستجدد العلاقات الدبلوماسية بينهما…
إن المغرب كم من مرة نبه مرارا الى الموقف لإسبانيا؛ وتاكيده على أنه لا يبعث الثقة وهذا ماجعله دائما متشبتا في حقه …
الصحراء مغربية وسنكافح عنها باغلى مانملك بارواحنا وابنائنا إلى آخر نبضة قلب…
الشعب المغربي يعتبر قضية الصحراء المغربية قضية الوحدة الترابية فهي قضية بارزة واساسية ومصيرية ….
إن المغرب سارع إلى اتخاذ موقف واضح كوضوح الشمس من الوحدة الترابية الإسبانية على خلفية مشكلة…. وكان دائما يامل أن يكون لإسبانيا موقف بنفس الوضوح من صحرائه والابتعاد عن الابتزازات والمضايقات البوليزاريو في مشكلة الصحراء المغربية…
إن المغرب واسبانيا لهما علاقة تاريخية واستراتيجية منذ سنوات طويلة…لهذا فالحكم الذاتي هو الحل المصداقي وفك الانزاع…
أظن أننا أمام تحول كبير يأتي بعد الموقف الإسباني باعترافه بالصحراء المغربية مغربية واعترافا واضحا ونقطة إيجابية ومقبولة لدى الدول الأخرى..
إن الاعترافات الغربية والعربية هذآ كافي لاثبات صحرائنا فلا داعي للحكم الذاتي…
اعتقد اننا أصبحنا اليوم لدينا تقة كاملة ما دام الطرف الإسباني في أعلى مستوى من خلال موقفه الصحيح….
إن الحكم الذاتي هو الحل المناسب للحد من هذه الانزاعات السياسية قائمة بين البلدين المغرب والجزائر حيث انه مسجلا أهمية ودلاليته السياسية العميقة بالاخص يأتي من حكومة بمعنى الكلمة…
ستعطي دفعة جديدة ورئية دينامية ناجحة بسياستها العلاقات الدبلوماسية بينهما…
إن هذا الموقف الإسباني سيكون له إيجابيات بالنسبة لهما في المجال الاقتصادي بصفة خاصة وبالنسبة التعاون الأمني على مستوى محاربة الجريمة المنظمة وتجارة الممنوعات في المخدرات والحبوب الهولسة وتشديد عليها بشتى الطرق لمنهعا…
تتمنى من هذآ الموقف الإسباني ان يكون بشارة خير على المغاربة وفك محنته وازمته الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية..