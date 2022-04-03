في الصورة نزار بركة

نزار بركة يشارك في فعاليات المؤتمر ال20 للحزب الشعبي الإسباني

2022-04-03 / 6:15 مساءً
0
هبة بريس -

شارك الأمين العام لحزب الاستقلال، السيد نزار بركة في فعاليات المؤتمر الوطني العشرون للحزب الشعبي الإسباني المنعقد يومي 1 و2 أبريل الجاري بمدينة إشبيلية.

وأوضح بلاغ لحزب الاستقلال، أن مشاركة السيد بركة في فعاليات المؤتمر، مرفوقا بإبراهيم ولد الرشيد، عضو اللجنة المركزية وعضو لجنة العلاقات الخارجية بالحزب، تندرج في إطار اضطلاع الحزب بدوره في تعزيز الدبلوماسية الحزبية التي ما فتئ يستثمرها خدمة للقضايا الوطنية وعلى رأسها قضية الوحدة الترابية للمملكة، وبما يساهم في تقوية إشعاع صورة المغرب في المحافل الحزبية الدولية.

وأضاف البلاغ أن الأمين العام للحزب، أجرى على هامش فعاليات المؤتمر، الذي شهد انتخاب السيد ألبرتو نونيز فيجو رئيسا جديدا للحزب الشعبي الإسباني، سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من الشخصيات السياسية البارزة، حيث التقى بكل من السيد ماريانو راخوي الرئيس السابق للحكومة الإسبانية، والسيد بابلو كاسادو الرئيس المنتهية ولايته للحزب الشعبي الإسباني، والسيدة آنا باستور نائبة رئيس البرلمان الإسباني، إلى جانب السيد برنارد بونس مسؤول العلاقات الخارجية بالحزب الشعبي الإسباني، والسيد الياس بندودو المنسق العام للحزب الشعبي الإسباني.

وشكلت هاته اللقاءات الثنائية، فرصة للطرفين للتعبير عن الرغبة المشتركة في تقوية وتعزيز العلاقات بين البلدين والحزبين، وأيضا لتسليط الضوء على أهمية الدينامية الدولية الجديدة التي تعرفها قضية الصحراء المغربية، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، وذلك في ضوء اعتراف عدد من القوى الدولية الكبرى بجدية ومصداقية وواقعية مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل وحيد لحل هذا النزاع المفتعل.

كما شكلت هذه المناسبة، يضيف المصدر ذاته، فرصة لعقد لقاء مع السيد أنطونيو لوبيز استوري وايت الأمين العام للحزب الشعبي الأوروبي، من أجل مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الحزب الشعبي الأوروبي وحزب الاستقلال.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of رئيس مخابرات اسبانيا السابق : المغرب لن يتنازل عن تطلعاته بشأن سبتة ومليلية

رئيس مخابرات اسبانيا السابق : المغرب لن يتنازل عن…

2022-04-03 / 7:39 مساءً
Photo of سفير اسبانيا السابق بالمغرب : الحكم الذاتي يظل الحل الوحيد الواقعي لملف الصحراء

سفير اسبانيا السابق بالمغرب : الحكم الذاتي يظل الحل…

2022-04-03 / 7:00 مساءً
Photo of رئيس الجالية بتركيا..دعم القوى العالمية لقضية الصحراء تجسيد للدور الريادي للملك

رئيس الجالية بتركيا..دعم القوى العالمية لقضية الصحراء تجسيد للدور…

2022-04-03 / 2:32 مساءً
Photo of خبراء اسبان : العاهل المغربي رسم خارطة طريق طموحة وواعدة لعلاقة المغرب باسبانيا

خبراء اسبان : العاهل المغربي رسم خارطة طريق طموحة…

2022-04-02 / 6:07 مساءً
Photo of العاهل السعودي يبرق الملك بمناسبة حلول شهر رمضان

العاهل السعودي يبرق الملك بمناسبة حلول شهر رمضان

2022-04-02 / 5:19 مساءً
Photo of الملك يهنئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بحلول شهر رمضان

الملك يهنئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بحلول شهر…

2022-04-02 / 4:12 مساءً
Photo of وزراء إسبان: خارطة الطريق الجديدة ستضمن تقدم وازدهار البلدين

وزراء إسبان: خارطة الطريق الجديدة ستضمن تقدم وازدهار البلدين

2022-04-02 / 2:07 مساءً
Photo of غونزاليس: مبادرة الحكم الذاتي الحل الأمثل لملف الصحراء المغربية

غونزاليس: مبادرة الحكم الذاتي الحل الأمثل لملف الصحراء المغربية

2022-04-02 / 1:04 مساءً
Photo of بوريطة يتباحث مع نائب وزير الخارجية الصومالي

بوريطة يتباحث مع نائب وزير الخارجية الصومالي

2022-04-01 / 9:54 مساءً
Photo of اكاديمي : موقف مدريد “العقلاني” حيال الصحراء سيعزز التعاون الثنائي

اكاديمي : موقف مدريد “العقلاني” حيال الصحراء سيعزز التعاون…

2022-04-01 / 7:45 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق