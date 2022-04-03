القصر الكبير..حجز مواد غذائية فاسدة كانت في طريقها لبطون المواطنين

هبة بريس – مكتب طنجة

حجزت السلطات المختصة بمراقبة المواد الاستهلاكية في الأسواق، كميات هامة من المواد الغذائية الفاسدة التي كانت تُباع للمواطنين بمدينة القصر الكبير.

وبحسب مصادر محلية فقد تمكنت لجنة مختصة من ضبط كميات من المواد الاستهلاكية الفاسدة أمس السبت اثر حملة همت عدد من المحلات والباعة في القصر الكبير.

وقد تم ضبط كميات من التين المجفف الفاسد، واللحوم الفاسدة، إضافة إلى براميل من الليمون “المرقد” الذي تبين أيضا أنه فاسد، وعدد من المواد الأخرى.

وتأتي هذه الحملة بعد عدة حملات أخرى في المدينة، على غرار الحملات التي تقوم بها لجن مختصة في عدد من المدن المغربية.

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