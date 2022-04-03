انقلاب حافلة يرسل 35 شحصا الى مستعجلات سطات

هبة بريس _ وكالات

محمد منفلوطي_ هبة بريس

أصيب مايقارب 35 شخصا باصابات متفاوتة الخطورة في انقلاب حافلة ضواحي سطات اثر حادث عرضي.

وحسب مصادرنا، فإن حافلة كانت قادمة من مدينة خريبكة في اتجاه مدينة الجديدة انقلبت على مستوى جماعة تمدروست بسطات لأسباب موضوع بحث من قبل عناصر الدرك الملكي، مخلفة جرحى ومصابين قدر عددهم بحوالي 35 شخصا أحيلوا على المستعجلات لتلقي العلاجات الضرورية.

الحادث خلف حالة من الاستنفار بين صفوف مختلف الاجهزة الأمنية والطبية التي انتقلت الى قسم المستعجلات بمستشفى سطات لتتبع مجريات الأحداث…تفاصيل اخرى انتظروها على هبة بريس.

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