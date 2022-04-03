.المغرب لا يسجل وفيات بكورونا بآخر 24 ساعة

هبة بريس _ الرباط

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الأحد، عن تسجيل 54 إصابة بفيروس كورونا المستجد و38 حالة شفاء وعدم تسجيل أي وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكشفت الوزارة أنه تم أيضا إنجاز 540 تحليلا للمستضدادت (أنتيجينيا) سريعا بالمطارات لدى المسافرين في24ساعة الأخيرة.

وبلغ إجمالي الحالات الخطرة أو الحرجة 27 حالة، في وقت بلغ فيه معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لكوفيد-19 إلى 0,5 بالمائة.

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