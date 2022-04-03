بنك المغرب يعلن تحسن سعر صرف الدرهم مقابل الدولار

هبة بريس _ اقتصاد

أفاد بنك المغرب، بأن سعر صرف الدرهم تحسن بنسبة 0,48 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، وتراجع بـ 0,69 في المائة مقابل الأورو، وذلك خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 30 مارس الجاري.

وأبرز البنك المركزي، في مذكرته حول المؤشرات الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

وأشار بنك المغرب إلى أنه ضخ، خلال الفترة نفسها، مبلغ 79.1 مليار درهم، منها 36,7 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام بناء على طلب عروض، و21,7 مليار درهم على شكل عمليات لإعادة الشراء، و 20,8 مليار درهم في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

وعلى مستوى السوق البنكية، سجل المصدر نفسه أن متوسط حجم التداول اليومي استقر عند 4,6 مليار درهم، بينما بلغ المعدل البنكي خلال هذه الفترة 1,50 بالمائة في المتوسط، لافتا إلى أن بنك المغرب ضخ مبلغ 40,9 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام خلال طلب العروض ليوم 30 مارس (تاريخ الاستحقاق 31 مارس).

وبخصوص سوق البورصة، أفادت المذكرة بأن مؤشر “مازي” سجل ارتفاعا بنسبة 1,4 في المائة، ليبلغ أداؤه منذ بداية السنة 4,5 في المائة، مشيرة إلى أن هذا التطور الاسبوعي يعكس بالأساس تحسن المؤشرات القطاعية لـ “الصناعات الغذائية” بنسبة 2,6 في المائة و”الأبناك” بنسبة 2,4 في المائة و “البناء ومواد البناء” بنسبة 2 في المائة.

وفي المقابل، سجلت المؤشرات القطاعية لـ”قطاعات التأمين” و “الكهرباء” تراجعا بنسبة 2,5 في المائة و 1,9 في المائة تواليا.

وبخصوص الحجم الإجمالي للمبادلات، فقد بلغ 539,1 مليون درهم، وفي السوق المركزية للأسهم، بلغ الحجم اليومي المتوسط للمبادلات 107,5 مليون درهم بعد 110,9 مليون درهم.

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