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الدرك الملكي يحجز 7 كيلوغرام من الشيرا داخل حافلة بطرفاية

2022-04-03 / 2:50 مساءً
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هبة بريس-أشعبان لحبيب

تمكنت عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية طرفاية، صباح اليوم في أول أيام شهر رمضان، من حجز كمية مهمة من مخدر الشيرا حددتها مصدرنا في 7 كيلوغرام، كانت على متن حافلة للمسافرين تم إخضاعها لعملية تفتيش، ومراقبة على مستوى النفوذ الترابي لإقليم طرفاية.

وأوضحت مصادر مطلعة ل هبة بريس، أن عملية مراقبة روتينية للحافلة المذكورة، والتي كانت قادمة من مدينة أكادير، ومتوجهة إلى مدينة العيون، مكنت عناصر الدرك الملكي من رصد حقيبة يدوية كانت مخبأ بعناية وسط الحافلة، حيث مكن تفتيشها من حجز كمية مهمة من الحشيش كانت مدسوسة أسفل بعض الماكولات الخاصة برمضان بطريقة إحترافية.

وتابعت المصادر ذاتها، أن هذه العملية مكنت كذلك من توقيف صاحب البضاعة رغم محاولته التملص من المسؤولية، إلا أن يقظة عناصر الدرك الملكي بسرية طرفاية مكنت من كشف هويته.

هذا، وقد تم إخضاع الموقوف لتدابير الحراسة النظرية، من أجل إتمام الابحاث التي تتواصل تحت إشراف النيابة العامة المختصة لكشف باقي الإمتدادات المحتملة لهذه العملية.

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