مجهولين يضرمون النار في أرضية ملعب والامن يفتح تحقيق

ع اللطيف بركة : هبة بريس

فتحت مصالح الأمن بأكادير، تحقيقا على خلفية إلحاق مجهولين خسائر بأحد ملاعب القرب ، يوم أمس السبت 3 ابريل، المتواجد بحي أسكا بمقاطعة تيكوين.

وجاء هذا الفعل الاجرامي قبل يوم واحد من انطلاق الدوري الرمضاني بمنطقة أسكا، مما يرجح أن يكون المخربون من أبناء المنطقة نفسها ، وان إقدامهم على هذا الفعل قد تكون له خلفية مرتبطة بالدوري نفسه .

وقام المجهولين بتكسير بوابة ملعب القرب بحي أساكا، وعمدوا إلى إضرام النار في إطارات مطاطية على أرضية الملعب.

وخلف الاعتداء على ممتلكات عمومية ، إستنكار من المجلس الجماعي لاكادير ومعه جمعيات رياضية ، ومن المرتقب إصلاح الخسائر وانطلاق الدوري الرمضاني .

في حين باشرت مصالح الأمن ابحاثها للوقوف على هوية الجناة ، وتقديمهم الى العدالة

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