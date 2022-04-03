مجهولين يضرمون النار في أرضية ملعب والامن يفتح تحقيق
ع اللطيف بركة : هبة بريس
فتحت مصالح الأمن بأكادير، تحقيقا على خلفية إلحاق مجهولين خسائر بأحد ملاعب القرب ، يوم أمس السبت 3 ابريل، المتواجد بحي أسكا بمقاطعة تيكوين.
وجاء هذا الفعل الاجرامي قبل يوم واحد من انطلاق الدوري الرمضاني بمنطقة أسكا، مما يرجح أن يكون المخربون من أبناء المنطقة نفسها ، وان إقدامهم على هذا الفعل قد تكون له خلفية مرتبطة بالدوري نفسه .
وقام المجهولين بتكسير بوابة ملعب القرب بحي أساكا، وعمدوا إلى إضرام النار في إطارات مطاطية على أرضية الملعب.
وخلف الاعتداء على ممتلكات عمومية ، إستنكار من المجلس الجماعي لاكادير ومعه جمعيات رياضية ، ومن المرتقب إصلاح الخسائر وانطلاق الدوري الرمضاني .
في حين باشرت مصالح الأمن ابحاثها للوقوف على هوية الجناة ، وتقديمهم الى العدالة
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2 تعليقات
ملاعب القرب يجب محاربتها وليس بالاتلاف والحرق لان ا تزعج الساكنة المجاورة وتشجيع على الريع الرياضي الذي تستفيد منه مسؤولون وجمعيات رياضية دون موجب حق
هذه الملاعب بؤر توتر وازعاج وجب محاربتها واغلاقها واستبدالها بملاعب داخل المؤسسات التعليمية او بناؤها بشكل لا يؤذي الساكنة المجاورة كما يجب محاربة الريع الذي يجنى منها من قبل مسؤولين وجمعيات تتقاسمه