الزيادة في تسعيرة سيارات الأجرة الصغيرة بخريبكة تغضب المواطنين

هبة بريس _ خريبكة

تفاجأ عدد من المواطنين، بخريبكة ، بزيادة غير معلنة في تسعيرة التنقل عبر سيارات الأجرة الصغيرة ما أثار غضب عدد منهم مطالبين بتدخل الجهات المعنية وعدم ترك المواطنين في مواجهة يومية من ارباب ” الطاكسيات ”

وسجلت هبة بريس ان تسعرة الطاكسي انتقلت من 8 دراهم الى 10 دراهم وهي الزيادة التي قوبلت بالرفض على اعتبار ان الدولة قد أعلنت تخصيصها لدعم مالي لارباب ” الطاكسيات ” .

وسجلت هبة بريس أيضا ان ثمن الرحلة لثلاث اشخاص زاد ب 3 دراهم ، فيما يكتفي بعض سائقو ” الطاكسيات ” بالتسعيرة القديمة فقط والمحددة في 10 دراهم

وتسببت الزيادة هاته في نقاشات حادة تطورت في بعض الأحيان الى مشاداة كلامية بين “المواطن وسائق الطاكسي” حيث يرى الأخير ان هذه الزيادة ” غير قانونية” وأنها تمت دون تنسيق مع السلطة المختصة.

الى ذلك، برر بعض السائقين هذه الزيادة إلى الارتفاع الصاروخي الذي عرفه ثمن الغازوال خلال الأيام الاخيرة وهو التبرير الذي يواجهه مواطنون بالقول ” ياك الدولة دعماتكم ” .

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