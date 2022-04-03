الزيادة في تسعيرة سيارات الأجرة الصغيرة بخريبكة تغضب المواطنين
تفاجأ عدد من المواطنين، بخريبكة ، بزيادة غير معلنة في تسعيرة التنقل عبر سيارات الأجرة الصغيرة ما أثار غضب عدد منهم مطالبين بتدخل الجهات المعنية وعدم ترك المواطنين في مواجهة يومية من ارباب ” الطاكسيات ”
وسجلت هبة بريس ان تسعرة الطاكسي انتقلت من 8 دراهم الى 10 دراهم وهي الزيادة التي قوبلت بالرفض على اعتبار ان الدولة قد أعلنت تخصيصها لدعم مالي لارباب ” الطاكسيات ” .
وسجلت هبة بريس أيضا ان ثمن الرحلة لثلاث اشخاص زاد ب 3 دراهم ، فيما يكتفي بعض سائقو ” الطاكسيات ” بالتسعيرة القديمة فقط والمحددة في 10 دراهم
وتسببت الزيادة هاته في نقاشات حادة تطورت في بعض الأحيان الى مشاداة كلامية بين “المواطن وسائق الطاكسي” حيث يرى الأخير ان هذه الزيادة ” غير قانونية” وأنها تمت دون تنسيق مع السلطة المختصة.
الى ذلك، برر بعض السائقين هذه الزيادة إلى الارتفاع الصاروخي الذي عرفه ثمن الغازوال خلال الأيام الاخيرة وهو التبرير الذي يواجهه مواطنون بالقول ” ياك الدولة دعماتكم ” .
19 تعليقات
يجب إعادة النظر في هذه الاسعار الساروخية في المحروقات لأن الشعب المغربي سئم من تصرفاتكم وتلاعباتكم واكاذيبكم معنا أي دعم تتحدثون عنه وأنتم تقومون بتدمير جيوبنا..حسبنا الله ونعم الوكيل…
يجب إعادة تشغيل لاسامير هي الحل الوحيد والافضل للخروج من هذه الأزمة في المحروقات…
أظن أن الحكومة الجديدة قامت بدعمهم ماديا فلماذا هذه الزيادة في فاتورة التنقل… لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
إنها حكومة ديكتاتورية تطغى على الفقير الذي طالما عانى من متاعب الحياة ولقمة العيش ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
الشعب المغربي يأمر ولا يطلب هههههههههههه.
إن الحكومة الجديدة تفكر في انفسها قبل كل شيء ؛ يجب علينا المطالبة بإعادة لاسمير وليس ذالك الدعم الخيالي التي قررته الحكومة ولا يهمها الطبقة الكادحة التي تتخبط مع الزمن الذي طالما عانى منه حسبنا الله ونعم الوكيل..
لابد من وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان لوقف هذه الزيادات المهولة في حق المواطن المغربي البسيط الذي لا يملك اي شيء سوى رحمة الله عليه…
نستاهلوا هذه الزيادات المقررة في حق المواطن المغربي البسيط لأنه هو السبب مايقع له اليوم .. لأنه أدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية والجماعية وها هو جزاؤه من طرف الحكومة الجديدة هههههههههههه
أنتم تضحكون على الشعب المغربي هههههههههههه أنتم تصرفون أموال باهضة في أشياء تافهة؛ فأي دعم تتحدثون عنه والكل فقد الثقة فيكم تريدون ترويج استثمارتكم فقط من أجل مصلحتكم…
إن الزيادات المهولة في المحروقات هي السبب التي جعلت اصحاب السيارات الأجرة أن تزيد في سعر التنقل…إلى أي حد ستصلون بنا بهذه الزيادات…
لقد اهلكتنا هذه الزيادات المهولة والمرهوقة زيادة على ذالك متطلبات الحياة ولقمة العيش والمشنوقة في حق المواطن المغربي البسيط ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم…..
إن كرة القدم مجرد لعبة فقط اعطوا لها أهمية كبيرة أكثر من الاشياء التي يستفيد منها المجتمع المغربي حالياً بالاخص الأزمة الإقتصادية والمعيشية القاسية التي يعيشها … لهذا اتقوا الله فينا ….
من الأحسن ان نستعمل البهائم من أجل التنقل بدل السيارات هههههههههههه هذآ ماتريدون ان نصل إليه….
السب الذي قامت به اصحاب السيارات الأجرة هي الارتفاع الساروخي في المحروقات والتي ستؤدي إلى كارثة كبرى لايحمد عقباها…
لا يجب السكوت على حقوقنا المشروعة المحرومين منها والآن جاء وقت التكلم عليها …لا داعي الاستهزاء بنا والسكوت يجب ان نقف وقفة رجل واحد..
يجب تحديد الأسعار في جميع أنحاء المملكة للسيارات الصغيرة وذالك ما يحدده العداد للمسافة الأدنى ردا على ارتفاع اسعار المحروقات…
يجب على النقابات بالتدخل العاجل لمنع هذه المهزلة قي حق المواطن المغربي البسيط الذي يعيش عتبة الفقر والهشاشة والمجاعة والبطالة والفساد المالي والاسعار الملتهبة والمعيشية القاسية التي يعيشها المجتمع المغربي حالياً ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
يجب على المكتب النقابي لسيارات الأجرة الصغيرة بخريبكة المنضوي في النقابة الديمقراطية للنقل والكونفدرالية العامة لسائقي سيارات الأجرة بهذه المدينة أن تتدخل وتخرج لينا بحل يرضي الجميع…
إن هذا القرار في الزيادات المهولة في المحروقات يجب على ارباب السيارات الأجرة الصغيرة ان ترفض دعم الحكومة الأخير الخاص بالمحروقات لأن السائق المهني لا يستفيد بين قوسين تحت رحمة ضمير مستغل الطاكسي….. لأنها لاتعالج المشكل من أصله..على العلم هذا القرار التافه في الزيادة في أسعار المحروقات بالاخص في هذه الظرفية الراهنة التي يعيشها المجتمع المغربي حالياً نتيجة القدرة الشرائية وتزامنا مع دخول شهر رمضان المبارك مما سيؤدي ذلك إلى غضب الشعب المغربي وسيخلف كارثة كبرى لايحمد عقباها حسبنا الله ونعم الوكيل…