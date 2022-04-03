انهيار خلايا النحل.. باحث: الوضع تفاقم بسبب “هشاشة النحل إزاء الأمراض”

هبة بريس _ متابعة

اعلنت الحكومة فتحها تحقيقا حول أسباب هجرة النحل لمزارع تربيتها عهد به إلى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.وهي الجهة التي اعترفت في بيان، إن “هجر أسراب النحل لمزارع تربيتها ظاهرة غير مسبوقة في المغرب”

وأرجع “انهيار خلايا النحل” إلى التغيرات المناخية، مستبعدا فرضية إصابتها بوباء.

الباحث في علوم تربية النحل أنطونان أدم قال إن هذه الظاهرة تعود إلى الجفاف الذي يضرب المغرب هذا العام، وهو الأسوأ من نوعه منذ 40 عاما.

لكن إلى جانب شح الأمطار، لا يستبعد أن يكون الوضع تفاقم بسبب “هشاشة النحل إزاء الأمراض، والترحال، واستعمال تقنيات لرفع الإنتاجية في ظل سعي البلاد لزيادة منتوجها من العسل”، بحسب الباحث الذي أجرى دراسات على تربية النحل بالجنوب الشرقي للمغرب.

ويرجع الباحث في الجغرافيا الإنسانية حسن بنعليات تدهور هذه المعلمة إلى عدة تحولات طرأت على المنطقة، بينها تحديث وسائل الإنتاج والهجرة القروية، لكن أيضا التغيرات المناخية.

ويدعو بنعليات “إلى إحياء هذا الثرات الاستثنائي على نحو عاجل”. حسب ما قالته ” فرانس بريس ”

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