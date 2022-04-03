بعد الغاز.. روسيا تهدد الدول “غير الصديقة” بإمدادات الغذاء

هبة بريس _ وكالات

نقلت وكالة الإعلام الروسية، الأحد، عن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، قوله إن روسيا ستصدر الغذاء والمحاصيل إلى “الدول الصديقة” فقط وبعملة الروبل أو بعملات تلك الدول.

ومن جانب آخر، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في أواخر مارس الماضي، إن روسيا لن تقبل سوى مدفوعات بالروبل لقاء إيصال الغاز إلى “دول غير صديقة”، بما في ذلك جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي، بعد فرض عقوبات مشددة عليها جراء غزوها لأوكرانيا.

وأضاف بوتين “قررت تنفيذ مجموعة من الإجراءات لجعل مدفوعات إمدادات الغاز إلى دول غير صديقة بالروبل الروسي”، وأوضح أن ذلك يأتي ردا على تجميد أصول روسيا في الغرب بسبب هجومها على أوكرانيا.

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