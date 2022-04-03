قتيلان وجرحى جراء اصطدام حافلتين بإقليم الجديدة

أحمد مصباح – الجديدة

لقي شخصان حتفهما وجرح آخرون في حادثة سير، وقعت فصولها الدموية، ليلة أمس السبت 02 أبريل 2022، بتراب إقليم الجديدة، وتحديدا على مقربة من مدارة “المصور راسو”، تقاطع الطريق الوطنية رقم: 1، الرابطة بين الجديدة والصويرة، والطريق المؤدية من أزمور إلى المنطقة الصناعية “الجرف الأصفر”.

الحادثة التي استنفرت المسؤولين بالمصالح الدركية لدى سرية الدرك الملكي للجديدة، والسلطة المحلية، صاحبة الاختصاص الترابي، وثكنة الوقاية المدنية، كانت نتيجة اصطدام حافلتين قادمتين من الاتجاهين المعاكسين، إحداهما كانت قادمة من بني ملال.

هذا، وأقلت سيارات الإسعاف تباعا الضحايا، القتيلين اللذين يتحدران من تراب جماعة “أولاد احسين”، بإقليم الجديدة، والجرحى الذين تفاوتت خطورة إصاباتهم الجسمانية، إلى مستودع حفظ الأموات، وقسمي المستعجلات والإنعاش بالمركز الاستشفائي الإقليمي بالجديدة؛ فيما فتحت الضابطة القضائية، بأمر وإشراف من النيابة العامة المختصة لدى ابتدائية الجديدة، بحثا قضائيا في النازلة المأساوية، التي تزامن وقوعها، ليلة السبـت، مع أول ليلة سبقت حلول شهر رمضان.

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