أذربيجان.. قتيل وعشرات الجرحى بانفجار في ملهى ليلي

هبة بريس _ وكالات

وقع انفجار بملهى ليلي في باكو عاصمة أذربيجان، الأحد، مما أدى إلى اندلاع حريق، وأسفر عن سقوط قتيل وإصابة 31 شخصا.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية إنه يعتقد أن الانفجار نتج عن تسرب غاز، وإن التحقيقات جارية، بحسب رويترز.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن متحدث باسم وزارة الصحة قوله إن نحو 24 من المصابين نقلوا إلى المستشفيات، معظمهم مصاب بحروق.

ولم ترد وزارة الصحة الأذربيجانية على الفور على طلب من رويترز للتعليق. ولم يتسن الوصول إلى وزارة الداخلية على الفور.

وقالت أسوشيتد برس إنه تم استدعاء أجهزة الطوارئ والإطفاء للملهى في الساعة الثالثة صباحا (23:00 بتوقيت غرينتش يوم السبت) وتم إخماد الحريق قبل أن ينتشر.

وقالت قناة “نكستا” إن انفجارا في ملهى “لوكيشن باكو” وسط العاصمة الأذربيجانية أوقع 3 قتلى و24 جريحا، ولفتت إلى أن الانفجار وقع نتيجة تسرب للغاز.

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