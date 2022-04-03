طقس الأحد : أجواء غائمة مع نزول أمطار متفرقة

هبة بريس _ الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة اليوم الأحد، أن تتميز الحالة الجوية عموما بسماء أحيانا غائمة مع أمطار متفرقة بمرتفعات الأطلس والواجهة المتوسطية، فضلا عن تكون كتل ضبابية بالسواحل الشمالية والوسطى وشمال الأقاليم الجنوبية.

كما ستلاحظ هبات رياح قوية الى قوية بالبوغاز و الواجهة المتوسطية، مع تناثر حبات رملية في بعض المناطق بالجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية

وسيكون الطقس باردا نسبيا خلال الليل والصباح مع جريحة محلية بمرتفعات الأطلس، والريف والهضاب العليا الشرقية، مع هبوب رياح قوية نوعا ما بمنطقة طنجة، وتناثر حبات رملية محلية بالجنوب الشرقي وبالأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 00 و6 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 6 و11 درجة بالمنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 10 و16 درجة بكل من السهول الأطلسية الشمالية والوسطى، والساحل المتوسطي، والسفوح الجنوبية الشرقية للبلاد وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 15 و20 درجة بكل من أقصى الجنوب والجنوب الشرقي للبلاد. أما درجات الحرارة خلال النهار فستعرف بعض الانخفاض.

وسيكون البحر قليل الهيجان الى هائج في المواجهة المتوسطية، وهائجا إلى قوي الهيجان بالبوغاز وشمال أصيلا، و قليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل

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