طقس الأحد : أجواء غائمة مع نزول أمطار متفرقة

2022-04-03 / 9:03 صباحًا
0
هبة بريس _ الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة اليوم الأحد، أن تتميز الحالة الجوية عموما بسماء أحيانا غائمة مع أمطار متفرقة بمرتفعات الأطلس والواجهة المتوسطية، فضلا عن تكون كتل ضبابية بالسواحل الشمالية والوسطى وشمال الأقاليم الجنوبية.

كما ستلاحظ هبات رياح قوية الى قوية بالبوغاز و الواجهة المتوسطية، مع تناثر حبات رملية في بعض المناطق بالجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية

وسيكون الطقس باردا نسبيا خلال الليل والصباح مع جريحة محلية بمرتفعات الأطلس، والريف والهضاب العليا الشرقية، مع هبوب رياح قوية نوعا ما بمنطقة طنجة، وتناثر حبات رملية محلية بالجنوب الشرقي وبالأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 00 و6 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 6 و11 درجة بالمنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 10 و16 درجة بكل من السهول الأطلسية الشمالية والوسطى، والساحل المتوسطي، والسفوح الجنوبية الشرقية للبلاد وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 15 و20 درجة بكل من أقصى الجنوب والجنوب الشرقي للبلاد. أما درجات الحرارة خلال النهار فستعرف بعض الانخفاض.

وسيكون البحر قليل الهيجان الى هائج في المواجهة المتوسطية، وهائجا إلى قوي الهيجان بالبوغاز وشمال أصيلا، و قليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of عائلة الصحفي عمر الراضي تدين “تشديد” ظروف اعتقاله

عائلة الصحفي عمر الراضي تدين “تشديد” ظروف اعتقاله

2022-04-03 / 9:23 صباحًا
Photo of اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالداخلة – وادي الذهب تعقد اجتماعها العادي الأول خلال 2022

اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالداخلة – وادي الذهب تعقد…

2022-04-02 / 9:58 مساءً
Photo of التمور الجزائرية بين اقبال المغاربة وتخوف من الارث النووي الفرنسي بصحراء ورقلة

التمور الجزائرية بين اقبال المغاربة وتخوف من الارث النووي…

2022-04-02 / 9:13 مساءً
Photo of سوق السردين .. تحفيزات للبحارة بالموانئ والعشرات من الحافلات تتوجه للاسواق المغربية

سوق السردين .. تحفيزات للبحارة بالموانئ والعشرات من الحافلات…

2022-04-02 / 8:45 مساءً
Photo of درك “بليونش ” يشهر السلاح الوظيفي لايقاف مبحوث عنه

درك “بليونش ” يشهر السلاح الوظيفي لايقاف مبحوث عنه

2022-04-02 / 8:40 مساءً
Photo of حقوق المستهلك تُنبه الحكومة لآثار الزيادة في الأسعار على “السلم الاجتماعي”

حقوق المستهلك تُنبه الحكومة لآثار الزيادة في الأسعار على…

2022-04-02 / 7:47 مساءً
Photo of لهيب أسعار المحروقات أشعل حرب البلاغات بين النقابات والسلطات بسطات

لهيب أسعار المحروقات أشعل حرب البلاغات بين النقابات والسلطات…

2022-04-02 / 7:12 مساءً
Photo of بسبب عدم صرف مستحقاتهم ..لاعبو شباب الريف الحسيمي يعتصمون بعمالة الاقليم

بسبب عدم صرف مستحقاتهم ..لاعبو شباب الريف الحسيمي يعتصمون…

2022-04-02 / 6:32 مساءً
Photo of نشرة إنذارية: تساقطات مطرية وثلجية ورياح قوية من الأحد إلى الثلاثاء

نشرة إنذارية: تساقطات مطرية وثلجية ورياح قوية من الأحد…

2022-04-02 / 5:11 مساءً
Photo of تسجيل 113 إصابة جديدة وصفر وفاة بكورونا

تسجيل 113 إصابة جديدة وصفر وفاة بكورونا

2022-04-02 / 4:39 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق