واشنطن تفرج عن جزائري قضى 20 سنة في سجن غوانتانامو

2022-04-03 / 8:00 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) السبت أنها أعادت الجزائري سفيان برهومي إلى وطنه، بعد احتجاز دام نحو 20 عاماً في سجن خليج غوانتانامو العسكري، وبعد أكثر من خمس سنوات على الترتيب لإطلاق سراحه.

وكان مشتبهاً في البداية بأن برهومي يعمل مدرباً في معسكر لتنظيم القاعدة، وبأنه يدرب مقاتلين سعوديين على صنع عبوات ناسفة عن بعد.

لكن في عام 2008 أسقط البنتاغون جميع التهم عنه.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان صادر عنها اليوم إن احتجازه لم يعد ضرورياً.

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