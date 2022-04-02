ويل سميث اثناء حفل توزيع جوائز الاوسكار

“محطم القلب”.. ويل سميث يستقيل من أكاديمية الأوسكار

2022-04-02 / 11:10 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أعلن ويل سميث في بيان أنه قرر الاستقالة من أكاديمية الأوسكار على خلفية واقعة صفعه الفكاهي كريس روك خلال احتفال توزيع الجوائز.

وكتب سميث في البيان الذي نشره عدد من وسائل الإعلام المتخصصة في هوليوود “أفعالي في الحفل الـ94 لتوزيع جوائز الأوسكار كانت صادمة ومؤلمة وغير مبررة”.

وأضاف الممثل البالغ الثالثة والخمسين “لائحة الأشخاص الذين جرحتهم طويلة وتشمل كريس وعائلته والكثير من أصدقائي وأحبائي الأعزاء، وجميع الذين كانوا حاضرين والجماهير العالمية في المنازل”.

وتابع “أستقيل من عضويتي في أكاديمية فنون السينماوعلومها وسأقبل أي عواقب يراها مجلس الإدارة مناسبة”.

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