عنصر من الدرك يشهر سلاحه الوظيفي

درك “بليونش ” يشهر السلاح الوظيفي لايقاف مبحوث عنه

2022-04-02 / 8:40 مساءً
0

هبة بريس – مكتب طنجة

اضطر عنصر من الدرك الملكي، اليوم السبت الى اشهار سلاحه الوظيفي تحذيريا لايقاف مبحوث عنه بمنطقة بليونش بتراب عمالة المضيق الفنيدق .

وتداولت عدد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لعملية ايقاف المبحوث عنه حيث يظهر عنصران تابعان لسرية الدرك الملكي بمنطقة بليونش حيث عمد احدهما الى اشهار سلاحه الوظيفي بشكل تحذيري أثناء تدخل لايقاف الشخص المبحوث عنه .

وفي الوقت الذي لم يتسنى فيه للموقع التحقق من تاريخ توثيق المقطع ، ينتظر ان تكشف القيادة الجهوية للدرك بطنجة عن تفاصيل وحقيقة التدخل لتوقيف المبحوث عنه .

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالداخلة – وادي الذهب تعقد اجتماعها العادي الأول خلال 2022

اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالداخلة – وادي الذهب تعقد…

2022-04-02 / 9:58 مساءً
Photo of التمور الجزائرية بين اقبال المغاربة وتخوف من الارث النووي الفرنسي بصحراء ورقلة

التمور الجزائرية بين اقبال المغاربة وتخوف من الارث النووي…

2022-04-02 / 9:13 مساءً
Photo of سوق السردين .. تحفيزات للبحارة بالموانئ والعشرات من الحافلات تتوجه للاسواق المغربية

سوق السردين .. تحفيزات للبحارة بالموانئ والعشرات من الحافلات…

2022-04-02 / 8:45 مساءً
Photo of حقوق المستهلك تُنبه الحكومة لآثار الزيادة في الأسعار على “السلم الاجتماعي”

حقوق المستهلك تُنبه الحكومة لآثار الزيادة في الأسعار على…

2022-04-02 / 7:47 مساءً
Photo of لهيب أسعار المحروقات أشعل حرب البلاغات بين النقابات والسلطات بسطات

لهيب أسعار المحروقات أشعل حرب البلاغات بين النقابات والسلطات…

2022-04-02 / 7:12 مساءً
Photo of بسبب عدم صرف مستحقاتهم ..لاعبو شباب الريف الحسيمي يعتصمون بعمالة الاقليم

بسبب عدم صرف مستحقاتهم ..لاعبو شباب الريف الحسيمي يعتصمون…

2022-04-02 / 6:32 مساءً
Photo of نشرة إنذارية: تساقطات مطرية وثلجية ورياح قوية من الأحد إلى الثلاثاء

نشرة إنذارية: تساقطات مطرية وثلجية ورياح قوية من الأحد…

2022-04-02 / 5:11 مساءً
Photo of تسجيل 113 إصابة جديدة وصفر وفاة بكورونا

تسجيل 113 إصابة جديدة وصفر وفاة بكورونا

2022-04-02 / 4:39 مساءً
Photo of النقل: الشروع في استقبال طلبات تجديد مركبات النقل الطرقي

النقل: الشروع في استقبال طلبات تجديد مركبات النقل الطرقي

2022-04-02 / 4:02 مساءً
Photo of وكالة توزيع الماء والكهرباء بمراكش: الماء يستجيب لجميع المعايير المعتمدة

وكالة توزيع الماء والكهرباء بمراكش: الماء يستجيب لجميع المعايير…

2022-04-02 / 3:12 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق