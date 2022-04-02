درك “بليونش ” يشهر السلاح الوظيفي لايقاف مبحوث عنه

هبة بريس – مكتب طنجة

اضطر عنصر من الدرك الملكي، اليوم السبت الى اشهار سلاحه الوظيفي تحذيريا لايقاف مبحوث عنه بمنطقة بليونش بتراب عمالة المضيق الفنيدق .

وتداولت عدد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لعملية ايقاف المبحوث عنه حيث يظهر عنصران تابعان لسرية الدرك الملكي بمنطقة بليونش حيث عمد احدهما الى اشهار سلاحه الوظيفي بشكل تحذيري أثناء تدخل لايقاف الشخص المبحوث عنه .

وفي الوقت الذي لم يتسنى فيه للموقع التحقق من تاريخ توثيق المقطع ، ينتظر ان تكشف القيادة الجهوية للدرك بطنجة عن تفاصيل وحقيقة التدخل لتوقيف المبحوث عنه .

ما رأيك؟ المجموع 5 آراء 0 5