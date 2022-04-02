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لهيب أسعار المحروقات أشعل حرب البلاغات بين النقابات والسلطات بسطات

2022-04-02 / 7:12 مساءً
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

أثار اعلان اعتماد تعريفة جديدة لركوب سيارات الأجرة بمدينة سطات من قبل بعض الفعاليات النقابية المحلية، ( أثار) موجة انتقاذ واسعة من قبل المواطنين ورواد التواصل الاجتماعي، مما جعل السلطات الاقليمية تدخل على الخط عبر اصدارها لبلاغ، محذرة من الزيادة في التسعيرة التي اعتمدتها الجهات النقابية المعنية والتي اعتبرتها فاقدة للمشروعية وبالتالي فهي غير ملزمة للمواطنات والمواطنين، ومحملة إياها جميع المسؤوليات المترتبة عن الاخلال بالمقتضيات القانونية الجاري بها العمل جراء تنفيذ الزيادة في تعريفة نقل المواطنين المعلن عنها من جانب واحد.

وأشارت السلطة المحلية لباشوية سطات في بلاغها حصلت هبة بريس على نسخة منه، إلى أن النقل العمومي للأشخاص يندرج ضمن الخدمات الخاضعة للتقنين وإن قرار تحديد أو مراجعة تعريفة النقل بواسطة سيارات الأجرة يعود إلى الاختصاصات الموكولة للسلطة الاقليمية بمقتضى القانون.

هذا وكانت فعاليات نقابية لمهني سائقي الطاكسيات الصغيرة بسطات، أصدرت بلاغا أكدت من خلاله أنه و ظل الارتفاعات المتكررة و الصاروخية لسعر الكازوال و التي بلغت أرقام قياسية و كذلك نظرا لخيبة الأمل التي أصابت العديد من سائقي سيارة الأجرة الصغيرة بسبب حرمانهم من الإعانة المباشرة لمادة الكازوال التي خصصتها الحكومة لمهنيي النقل و كذلك التوسع العمراني للمدينة عقدت الهيئات النقابية و الجمعوية لمهنيي سيارة الأجرة الصنف الثاني بسطات، فإنها عقدت لقاء مستعجلا ناقشت خلاله الموضوع من جميع جوانبه بحيث خلص اللقاء بقرار اعتماد تسعيرة جديدة لركوب سيارة الأجرة الصغيرة بسطات إبتداءا من تاريخ 06 أبريل 2022 و هي كالتالي : – نهارا 7:00 دراهم لشخص واحد 10:00 دراهم لشخصين و 12:00 درهم لثلاثة أشخاص ليلا 10:00 دراهم لشخص واحد – 12:00 درهم لشخصين و 15:00 درهم لثلاثة أشخاص اتجاه المركب الجامعي إبتداء من فضاء مكسيكو ليلا و نهارا 10:00 دراهم لشخص واحد، 12:00 درهم لشخصين و 15:00 درهم لثلاثة أشخاص، ملتمسة من الزبناء تفهم هذه الزيادات.

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