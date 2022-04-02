لاعبو فريق شباب الريف الحسيمي

بسبب عدم صرف مستحقاتهم ..لاعبو شباب الريف الحسيمي يعتصمون بعمالة الاقليم

2022-04-02 / 6:32 مساءً
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هبة بريس - مكتب طنجة

اعتصم لاعبو فريق شباب الريف الحسيمي لكرة القدم، امس الجمعة بمستودع ملابس ملعب ميمون العرصي بمدينة الحسيمة احتجاحا على عدم صرف مستحقاتهم المادية .

وجاء احتجاج لاعبي الفريق الحسيمي مباشرة بعد انتهاء المباراة التي جمعت فريقهم بنادي النسمة السطاتية، والتي انتهت لصالح الاخير بهدف مقابل لاشيء.

وقالت مصادر لموقع “هبة بريس ” ان فريد شوراق عامل إقليم الحسيمة ، استقبل امس ممثلي لاعبي شباب الريف الحسيمي لكرة القدم الذين كانوا قد نقلوا احتجاجهم إلى مقر عمالة إقليم الحسيمة حيث وعدهم بالتوصل بمستحقاتهم المالية .

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