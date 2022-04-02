مندوبة الحكومة الاسبانية : ليس هناك تاريخ محدد لفتح معبري سبتة ومليلية المحتلتين

2022-04-02 / 6:20 مساءً
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هبة بريس - مكتب طنجة

قالت مندوبة الحكومة الإسبانية في سبتة المحتلة، سلفادورا ماتيوس، أنه لم يتم تحديد تاريخ محدد لفتح معبري سبتة ومليلية المحتلتين ، نافية بذلك الاخبار التي راجت مؤخرا حول امكانية عودة العمل بالمعبرين المذكورين .

وأشارت المسؤولة الإسبانية في تصريح صحفي، إن حدود معبر “تاراخال” لا تزال قيد الإنشاء وأنه لا يوجد تاريخ معروف لإعادة فتحها، “كل ما ييتم تداوله في الوقت الحالي مجرد تكهنات”.

وأضافت سلفادور، إن البنية التحتية التي تفصل سبتة المحتلة عن المغرب هي في المرحلة الثالثة من إعادة تشكيلها، مع تاريخ الانتهاء في بداية شهر يونيو،قائلة “من المتوقع أن يتم تنفيذ عملية عبور المضيق بل وحتى المرور عبر سبتة، ويتوقف افتتاحه على الاجتماع الذي سيعقد على أعلى مستوى بين إسبانيا والمغرب”.

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‫6 تعليقات

  1. إنه شيء مضحك جدا المشكل الكبير هو أن سبتة ومليلية وباقي الاراضي المعصومة والمحتلة أراضي ومدن كلها مغربية وستظل مغربية احبوا أم كريهوا…

  3. نحن لا نريد تاريخ لفتح الحدود بين المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية كل ما يهمنا حالياً هو استرجاعهما وأن يجد حلا مناسبا لهذا المشكل الذي لحد الآن لم يجدوا حلا…

  4. لا يحق لاي مستعمر ان يحدد مصير او تاريخ او وقت محدد لفتح الحدود عبر المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية لأن ذالك سيصير غضب المغاربة ..

  5. إنه مشكل عويص ان يصدر تاريخ في مندوب حكومة بتاريخ فتح المعبرين الحدوديين سبتة ومليلية حيث أنهما مدينتان مغربيتان عبر التاريخ..

  6. بعدما بدأنا صفحة جديدة مع اسبانيا حيث انه ورد خبر لا ندري هل هو إشاعة ام خبر صحيح في وضع تاريخ محدد لفتح الحدود سبتة ومليلية نتمنى ان يكون خبر كاذب ..

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