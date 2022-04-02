مندوبة الحكومة الاسبانية : ليس هناك تاريخ محدد لفتح معبري سبتة ومليلية المحتلتين

هبة بريس - مكتب طنجة

قالت مندوبة الحكومة الإسبانية في سبتة المحتلة، سلفادورا ماتيوس، أنه لم يتم تحديد تاريخ محدد لفتح معبري سبتة ومليلية المحتلتين ، نافية بذلك الاخبار التي راجت مؤخرا حول امكانية عودة العمل بالمعبرين المذكورين .

وأشارت المسؤولة الإسبانية في تصريح صحفي، إن حدود معبر “تاراخال” لا تزال قيد الإنشاء وأنه لا يوجد تاريخ معروف لإعادة فتحها، “كل ما ييتم تداوله في الوقت الحالي مجرد تكهنات”.

وأضافت سلفادور، إن البنية التحتية التي تفصل سبتة المحتلة عن المغرب هي في المرحلة الثالثة من إعادة تشكيلها، مع تاريخ الانتهاء في بداية شهر يونيو،قائلة “من المتوقع أن يتم تنفيذ عملية عبور المضيق بل وحتى المرور عبر سبتة، ويتوقف افتتاحه على الاجتماع الذي سيعقد على أعلى مستوى بين إسبانيا والمغرب”.

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