الملك محمد السادس والعاهل السعودي

العاهل السعودي يبرق الملك بمناسبة حلول شهر رمضان

2022-04-02 / 5:19 مساءً
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هبة بريس

توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين، في هذه البرقية، لجلالة الملك، عن أخلص التهاني، المقرونة بأصدق الأماني بالصحة والسعادة لجلالته، والمزيد من التقدم والرخاء للمملكة المغربية وشعبها الشقيق، سائلا المولى عز وجل أن يوفق الجميع للصيام والقيام، وأن يجعله شهر خير وبركة على سائر شعوب الأمة الإسلامية.

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