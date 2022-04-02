لأول مرة…تامر حسني يطرح “رمضان كريم” بمشاركة أبنائه الثلاث

2022-04-02 / 3:32 مساءً
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نجلاء مزيان: هبة بريس

طرح النجم المصري تامر حسني، أمس الجمعة أغنيته الجديدة “رمضان كريم”، عبر قناته الرسمية بموقع رفع الفيديوهات “يوتيوب”.

و شاركه في العمل الرمضاني أبناؤه الثلاثة “تالية وأمايا وآدم”، لأول مرة، يغنون في الكورال احتفالاً بحلول شهر رمضان الكريم 2022.

و نشر تامر حسني فيديو من داخل الأستديو يظهر فيه رفقة ابنتيه أثناء تسجيل الأغنية قائلا : “أغنية رمضان كريم، كورال تاليا وأمايا وآدم تامر حسني، بس هنا آدم كان نام مني عشان سجلنا 40 تراك عشان يطلعوا كتير بيغنوا”.

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