لأول مرة…تامر حسني يطرح “رمضان كريم” بمشاركة أبنائه الثلاث
نجلاء مزيان: هبة بريس
طرح النجم المصري تامر حسني، أمس الجمعة أغنيته الجديدة “رمضان كريم”، عبر قناته الرسمية بموقع رفع الفيديوهات “يوتيوب”.
و شاركه في العمل الرمضاني أبناؤه الثلاثة “تالية وأمايا وآدم”، لأول مرة، يغنون في الكورال احتفالاً بحلول شهر رمضان الكريم 2022.
و نشر تامر حسني فيديو من داخل الأستديو يظهر فيه رفقة ابنتيه أثناء تسجيل الأغنية قائلا : “أغنية رمضان كريم، كورال تاليا وأمايا وآدم تامر حسني، بس هنا آدم كان نام مني عشان سجلنا 40 تراك عشان يطلعوا كتير بيغنوا”.
ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1
0