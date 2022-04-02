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وكالة توزيع الماء والكهرباء بمراكش: الماء يستجيب لجميع المعايير المعتمدة

2022-04-02 / 3:12 مساءً
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هبة بريس

أكدت الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش، أن الماء الموزع على مستوى المدينة “يستجيب لجميع معايير التوزيع المعتمدة من طرف المصالح المختصة”.

وذكرت الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش، في بيان توضيحي، أنه “تبعا لبعض الشكايات المتعلقة بتغيير في خصائص الماء الصالح للشرب”، فإنها تؤكد أن “الماء الموزع يستجيب لجميع معايير التوزيع المعتمدة من طرف المصالح المختصة”، موضحة أن “التغيير الذي تمت ملاحظته من طرف بعض زبناء الوكالة راجع إلى تغيير مصادر التوزيع، نظرا للظرفية الحالية المتعلقة بانخفاض في الموارد المائية، والتساقطات المطرية التي تعرفها المدينة”.

وكشف المصدر ذاته، عن “تشغيل المنشأة المنجزة في السنوات الأخيرة، والتي كلفت كلا من الوكالة والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب (فرع الماء) استثمارات جد مهمة، من أجل تأمين تزويد المدينة بالمياه الصالحة للشرب، وذلك من أجل الاستجابة لمتطلبات الساكنة وتأمين توفير هاتة المادة الحيوية، خصوصا ونحن على مقربة من دخول شهر رمضان الكريم، وحلول فصل الصيف”.

كما أكدت الوكالة، في هذا الاتجاه، أن “تغيير مصدر التزويد لا تأثير له على جودة المياه ومطابقتها للمعايير الجاري بها العمل، لاسيما المعيار المغربي (NM 03-7-001 و NM 03-7-02)”.

وجددت الوكالة حرصها، وفق البيان، على القيام بجميع التحاليل المخبرية اليومية والمراقبة الدائمة سواء داخل المختبرات الخاصة بها، أو المختبرات الخارجية التي تتمتع بكل صفات الاستقلالية والحياد في تقديم النتائج، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بـ”مختبرات معتمدة من طرف المصلحة المغربية للاعتماد بوزارة الصناعة والتجارة، بما فيها مراقبة المكتب الصحي، والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب (فرع الماء)، ومندوبية الصحة”.

أما في ما يخص تغير لون الماء الصالح للشرب الذي عرفته بعض الأحياء، أبرز المصدر أنه “يعتبر مسألة آنية وظرفية نتيجة تغيير نظام التوزيع بالمركب الهيدروليكي الجديد”، مضيفا أن “وضعية التوزيع حاليا طبيعية، وأن جميع فرق الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش معبأة من أجل ضمان وتأمين التوزيع بالجودة المطلوبة، وطبقا للمعايير الجاري بها العمل”.

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